美國2月CPI按年升2.4%符預期 美股早段反覆 傳石油儲備將釋放 油價照彈3%

美國2月消費物價指數（CPI）按年升2.4%，按月升0.3%，均符合預期。撇除能源及食品價格的核心CPI按年升2.5%，按月亦升0.2%，同樣符預期。美股早段表現反覆，道指跌不足100點。

道指報47620點，跌86點；標指報6788點，升7點；納指報22759點，升62點或0.3%。

Tesla升2%

科技股造好，特斯拉（TSLA）升近2%，甲骨文（ORCL）績後急升12%。

通脹數據公布後，美元指數報99.179，升0.3%；美國10年期債息見4.195厘，升3.5點子。利率期貨監管工具FedWatch顯示，市場維持今年9月減息的預測。

傳IEA擬釋放最多4億桶緊急石油儲備

外電報道，國際能源總署（IEA）提議釋放約3億至4億桶緊急石油儲備，以壓低近期大幅飆升的油價。油價靠穩，紐約期油報每桶86.3美元，升3.4%；布蘭特期油報每桶90.85美元，升3.4%。

專家：市場已忽視符預期CPI 關注能源

彭博產業研究首席美國利率策略師Ira Jersey指出，因應中東局勢，市場將已忽視符合預期的CPI數據，轉而關注能源市場。

TradeStation全球市場策略主管David Russell直言，近日油價飆升，2月通脹數據已是「過去的遺物」，相信投資者及聯儲局官員，皆仍未清楚未來走勢。