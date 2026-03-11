毛記葵涌賣盤 阿Bu及陳強出售近1.76億股 套現逾1.2億 買家為普通話拼音人士

《100毛》母企毛記葵涌（1716）上周五（6日）突然停牌以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告，市場已傳出賣盤消息；最新根據聯交所資料顯示，姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）旗下毛記葵涌大股東Blackpaper於3月5日與Brave Steed Legacy Limited等公司訂立買賣協議，出售毛記葵涌1.755億股份，每股平均價0.6963元，佔公司已發行股本總額的65%，涉資1.222億元。

東方昇持股無變動

根據港交所資料顯示，Brave Steed Legacy Limited控股人士為「馬黎阳」，其英文名字是普通話拼音的「Ma Liyang」。

據股權披露顯示，馬黎阳是次向Blackpaper主要股東姚家豪及陸家俊購入上述股份，而毛記著名藝人東方昇（王嘉偉）、梁海蕊、徐璋霖及元金盛於毛記的持股未有變動，合共持有675萬股。

出售作價折讓約42%

毛記葵涌停牌前報1.21元，即作價折讓約42%；該股以年初至今計，累計升幅達116%。

林日曦2021年賣股退出

毛記葵涌於2018年在香港主板上市，當時公開發售部份錄得超額認購約6,288倍。毛記葵涌創辦人之一、「腦細」林日曦（徐家豪）早於2021年8月辭任執行董事，並悉數沽出所持股份予另外兩名創辦人姚家豪及陸家俊，當時作價為800萬元。

毛記葵涌在截至去年9月底止的中期業績，收入4,505萬元，按年微增0.9%；純利89萬元，倒退78.8%。