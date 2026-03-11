IPO回撥新政後 機制B一手中籤率僅1% 老虎證券：去年孖展額首破萬億

港交所（388）IPO配售機制改革實施已滿半年，公開發售部分不再常設強制回撥機制。老虎證券（香港）引用市場數據分析指，新制實施後至今，首掛升幅最高10隻新股中，9隻採用無強制回撥的「機制B」，且首日股價升幅最高達3.6倍，引發全城「抽新股」熱潮。期內，選擇機制B的IPO共有63家，壓倒性超過會觸發回撥的10家（其中2家選擇機制A，另有8家選擇18C），惟機制B的IPO一手中籤率急劇下滑，僅約1%。

孖展認購佔比升至超過9成

老虎證券數據顯示，新制實施後，截至今年2月底，老虎證券孖展認購新股用戶佔比飆升至超過9成，較改革前約7成明顯提升，帶動老虎國際2025年全年孖展總額首次突破1萬億港元，創下歷史紀錄。

港股IPO回撥新制實施後，首掛升幅最高10隻新股（截至2026年2月底)。

回顧市場數據，新制前後的IPO市場生態出現結構性轉變。對比新規實施前一年，當時沒有觸發回撥的新股，一手中籤率中位數高達50%，上市首日升跌幅中位數為4.2%，平均升約53.6%；觸發回撥的新股中籤率中位數亦有17.5%，超購倍數中位數為194倍，上市首日平均升約10.5%。

機制B超購倍數中位數增至1091倍

然而，新規實施後，63家無回撥的機制B公司數據表現呈極端化：超購倍數中位數暴增至1,091倍，令一手中籤率中位數斷崖式下跌至1%；但與此同時，機制B新股上市首日升跌幅中位數達24%，平均升53.6%。至於同期8家觸發回撥的18C公司，因錄得逾千倍超購，中籤率中位數亦被壓低至5%。

首掛升幅最高10隻IPO全是「機制B」

此外，新制生效半年間，首掛升幅最高10隻IPO，幾乎皆採用「機制B」。以首掛升幅最高的諾比侃（2635）為例，首日股價升363.8%，惟一手中籤率僅0.85%；而競爭最激烈、中籤率最低的大行科工（2543）也採用機制B，在超購逾7,500倍下，一手中籤率跌至極端的僅 0.02%，但中籤率越低，亦不等於首掛升幅越高，該股首日升幅僅約14.9%。

