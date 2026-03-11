國泰擬短期內加燃油附加費 受累中東局勢 3月燃油價格較首兩月升一倍

國泰（293）公佈去年純利108.28億元，按年增長9.5%，主要受惠於可載量增加、客運量穩定及貨運需求強勁，惟部分增幅因香港快運造成的乘客收益正常化及虧損所影響。第二次中期息每股0.64元，增加31%。另一方面，國泰行政總裁林紹波表示，因應中東局勢影響，3月航空燃油價格較1月及2月的平均價格升約一倍，國泰將於短期內調整燃油附加費。

相關文章：香港航空周四起加燃油附加費 單程最多150元 國泰：參考航空燃油價非原油價格

歐洲航班需求短暫上升 加開座位應對

林紹波表示，目前已暫停中東航班至月底，會視乎安全情況考慮復飛時間。顧客及商務總裁劉凱詩指出，部分中東航班乘客尋找替代航班，短期推升往來香港至歐洲航班的需求，導致票價上漲，而國泰本身在3、4月的歐洲航班訂座率很高，短期內會增加更多運力，包括加開倫敦航班，亦會在歐洲航線改用大型客機。

去年票價水平回落 劉凱詩：走勢取決供求

對於票價的影響，劉凱詩稱，價格走勢將取決於市場供求，目前整體市場氣氛良好，而國泰亦正增加客運運力回應需求。根據業績顯示，反映機票價格水平的乘客收益率有所回落，去年國泰航空乘客收益率為60.4仙，按年下降10.3%；香港快運乘客收益率44.2仙，下降15.3%。

賀以禮：地緣政治動盪 難料燃油價變動

國泰主席賀以禮預計，隨着航線網絡增加航班班次及航點，預期於2026年客運運力將增長約10%，同時亦將帶動貨運運力的提升。

賀以禮又指出，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量，以及航空燃油價格出現難以預料的變動，而持續的供應鏈受阻及成本通脹，亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付。他指出，該集團已奠定堅實基礎，使國泰更具韌性、效率與靈活性，將處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，亦會保持靈活應變。

相關文章：中東四國據報削減石油產量達三分一 佔全球供應6%

今年燃油對沖比率30% 無意改策略

國泰燃油成本淨額為313.44億元，增加10.9%；當中燃油對沖虧損7.07億元，而2024年錄得3500萬元對沖收益。財務總裁沈碧嘉表示，今年燃油對沖比率約30%，平均布蘭特期油行使價約每桶70美元。目前布油價格為每桶87.3美元。她指出，現時航空燃油價較1月及2月的平均價格幾乎增一倍，至每桶167美元水平，而國泰的對沖政策是針對原油而非燃油，因此無法完全對沖燃油價格升幅。但她認為，目前對沖政策仍然有效，將沿用該模式。

國泰指出，集團的政策是透過對沖某個百分比的預計耗油量，來減低所承受的油價風險，並不是對油價進行投機炒賣，而對沖本身並非毫無風險。

相關文章：IEA傳提出史上最大規模石油儲備釋放 成員國料周三有決定

國泰航空賺138億 多賺7%

期內，國泰集團總收入1167.66億元，按年增加11.9%。當中國泰航空客運收益724.54億元，按年增加15.8%，國泰貨運收入242.79億元，增長1.2%，連同其他服務及收回款項，國泰航空盈利137.91億元，增長6.8%。

快運虧損擴大4倍 受旅遊偏好轉變影響

香港快運客運收益63.94億元，按年增加6.7%，但錄得虧損9.96億元，按年擴大3.9倍。國泰指出，受短期因素影響其盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦尚需時間成熟， 以及部分客機普惠發動機問題而仍然停飛。

林紹波：有信心快運轉賺 基本指標強勁

林紹波表示，對快運長遠前景非常樂觀，有信心重拾盈利，而今年開局首兩個月的表現亦良好，多項指標顯示其基本面強勁，包括飛機使用率、成本效益、準時率等。他又指，該集團已將快運的銷售網絡，擴展至內地及東南亞，目前香港以外的銷售已佔一定比重。

2025年花紅連利潤分享 派逾11星期工資

林紹波又表示，全年以酌情花紅及利潤分享的形式，向同事發放總數逾11星期的合資格工資，較2024年的10.2個星期工資有所提升。