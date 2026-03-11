恒指半日升21點 吉利寧德升逾8% MINIMAX衝高回落 老鋪黃金中午發盈喜｜港股開市

恒指今早高開153點後，表現窄幅上落，升幅一度收窄至9點至25950點，最多則曾升190點，高見26149點，截至中午報25981點，升21點或0.08%，半日成交1,474億元。科指中午報5073點，升13點或0.26%。

重磅藍籌中，以友邦（1299）、中海油（883）及騰訊（700）撐市，半日分別升1.3%、2%及0.5%，連同急升逾8.6%的吉利（175），為4隻貢獻恒指最多股份；相反，美團（3690）及滙控（005）逆市跌2.7%及0.7%，拖低了恒指表現。

吉利「銀河M7」料上半年銷售

消息面上，吉利汽車旗下銀河系列新款中級電混SUV「銀河M7」已陸續抵達全國474家授權經銷商門店，預計上半年正式上市銷售。除了吉利外，日前公佈亮麗業績的寧德時代（3750），半日亦升8.4%，為表現最佳藍籌之一。

另一方面，雖然內地「龍蝦熱潮」持續，但兩隻焦點概念股走勢出現疲態股價衝高回落，MINIMAX（100）及智譜（2513）中午分別跌1.6%及0.6%。

老鋪黃金淨利潤料增最多233%

個股消息中，老鋪黃金（6181）中午發盈喜，料去年銷售業績約310億至320億人民幣，按年增長約216%至227%；收入約270億至280億人民幣，按年增約217%至229%；淨利潤約48億至49億人民幣，按年增長約226%至233%。該股中午收市報640元，升0.16%。

對於收入和淨利潤增加的主要原因，集團指品牌影響力持續擴大形成市場絕對優勢，帶來線上線下店鋪整體營收的大幅增長；產品持續優化、推新迭代，保證了線上線下營收的持續高增長；以及對比2024年，新增了門店10家、優化及擴容門店9家，產生增量營收貢獻。

0930：中東局勢消息繼續令油價大波動，美國能源部長賴特周二一度在社交媒體發文，稱美國海軍已成功護送一艘油輪通過霍爾木茲海峽，但該帖文不久後被刪除；白宮發言人萊維特亦表示，美國並未護航船隻。另一方面，美國特朗普要求伊朗清除可能已佈設的水雷，否則將面臨前所未有的軍事後果。

IEA傳釋放史上最大規模石油儲備

此外，據《華爾街日報》引述消息指出，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，各國預計將在周三（11日）就方案作出決定。受消息影響，國際油價急跌，布蘭特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油則跌逾3%至83.7美元。

美股三大指數周二表現靠穩，其中道指收市跌34點或0.07%，報47706點；標指跌14點或0.21%，報6781點；納指則微升1點或0.01%。至於反映中概股表現的金龍指數，周二升1.96%至7222點。

騰訊據報祕密開發微信AI智能體

港股方面，恒指今早高開153點，報26112點。在「龍蝦熱潮」下，科網股普遍向好，其中騰訊（700）據報祕密開發微信AI智能體，計劃於今年第三季向全體用戶推出，該股開市報578元，升逾4%。至於百度（9888） 今日（11日）早上11時將於百度科技園K1門外開設「龍蝦市集」，公司的工程師會於現場提供「一條龍」服務，該股開市升近2%。

其他科網股中，阿里巴巴（9988）升逾1%；美團（3690）微升不足1%；京東（9618）升0.4%；小米（1810）則無起跌。至於兩大焦點AI半新股，MINIMAX（100）開市跌逾3%，智譜（2513）亦跌3%。

健康160部署「醫療數字員工」

個股消息中，健康160（2656）宣佈為醫療機構逐步部署「醫療數字員工」系統，推動以OpenClaw為代表的AI智能體在醫療場景的落地應用，該股開市升2%。

蔚來首次季度扭虧為盈

業績方面，蔚來（9866）去年第四季經調整淨利潤為7.27億元，首次季度扭虧為盈，2024年同期錄經調整淨虧損為66.22億元。該股開市報43.86元，升14%。

五谷磨房發盈喜

五谷磨房（1837）發盈喜，預期去年純利介乎2.6億至2.65億元人民幣，按年增長38%至41%。該股開市報1.29，升逾14%。

國富氫能折讓12%配股

另一方面，再有上市公司配股「抽水」。國富氫能（2582）擬配售490.9萬股，集資約1.5億元，相於經擴大已發行H股及總數的4.84%及3.88%，每股配售價31.07元，較上日收市價35.42元折讓12.3%。該股開市報33元，跌逾6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股179.53億元，但騰訊（700）、阿里（9988）及長飛光纖光纜（6869）分別獲淨買入36.48億元、13.32億元及1.51億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別遭淨賣出135.56億元、53.79億元及35.71億元。