國際油價急跌 恒指高開153點 騰訊傳開發微信AI智能體 股價升逾4% ｜港股開市

中東局勢消息繼續令油價大波動，美國能源部長賴特周二一度在社交媒體發文，稱美國海軍已成功護送一艘油輪通過霍爾木茲海峽，但該帖文不久後被刪除；白宮發言人萊維特亦表示，美國並未護航船隻。另一方面，美國特朗普要求伊朗清除可能已佈設的水雷，否則將面臨前所未有的軍事後果。

IEA傳釋放史上最大規模石油儲備

此外，據《華爾街日報》引述消息指出，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，各國預計將在周三（11日）就方案作出決定。受消息影響，國際油價急跌，布蘭特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油則跌逾3%至83.7美元。

美股三大指數周二表現靠穩，其中道指收市跌34點或0.07%，報47706點；標指跌14點或0.21%，報6781點；納指則微升1點或0.01%。至於反映中概股表現的金龍指數，周二升1.96%至7222點。

騰訊據報祕密開發微信AI智能體

港股方面，恒指今早高開153點，報26112點。在「龍蝦熱潮」下，科網股普遍向好，其中騰訊（700）據報祕密開發微信AI智能體，計劃於今年第三季向全體用戶推出，該股開市報578元，升逾4%。至於百度（9888） 今日（11日）早上11時將於百度科技園K1門外開設「龍蝦市集」，公司的工程師會於現場提供「一條龍」服務，該股開市升近2%。

其他科網股中，阿里巴巴（9988）升逾1%；美團（3690）微升不足1%；京東（9618）升0.4%；小米（1810）則無起跌。至於兩大焦點AI半新股，MINIMAX（100）開市跌逾3%，智譜（2513）亦跌3%。

健康160部署「醫療數字員工」

個股消息中，健康160（2656）宣佈為醫療機構逐步部署「醫療數字員工」系統，推動以OpenClaw為代表的AI智能體在醫療場景的落地應用，該股開市升2%。

蔚來首次季度扭虧為盈

業績方面，蔚來（9866）去年第四季經調整淨利潤為7.27億元，首次季度扭虧為盈，2024年同期錄經調整淨虧損為66.22億元。該股開市報43.86元，升14%。

五谷磨房發盈喜

五谷磨房（1837）發盈喜，預期去年純利介乎2.6億至2.65億元人民幣，按年增長38%至41%。該股開市報1.29，升逾14%。

國富氫能折讓12%配股

另一方面，再有上市公司配股「抽水」。國富氫能（2582）擬配售490.9萬股，集資約1.5億元，相於經擴大已發行H股及總數的4.84%及3.88%，每股配售價31.07元，較上日收市價35.42元折讓12.3%。該股開市報33元，跌逾6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股179.53億元，但騰訊（700）、阿里（9988）及長飛光纖光纜（6869）分別獲淨買入36.48億元、13.32億元及1.51億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別遭淨賣出135.56億元、53.79億元及35.71億元。