康健國際發盈喜 料去年轉賺最多1630萬元

更新時間：22:30 2026-03-10 HKT
發佈時間：22:30 2026-03-10 HKT

康健國際醫療（3886）發盈喜，料去年全年純利1040萬至1630萬元，較2024年虧損約2億元，成功扭虧為盈。

該集團指，去年錄得盈利主要由於投資物業的公平值虧損減少，聯營公司的減值虧損減少，商譽減值虧損減少，以及聯營公司轉虧為盈。

經營溢利料增長最多64%

康健又指，倘撇除「其他收益及虧損淨額」的影響，預期去年亦錄得股東應佔經營溢利2650萬至4160萬元，即較前一年股東應佔經營溢利約2540萬元，增加4.3%至63.8%。

持續營運效率 優化香港連鎖醫務中心布局

康健早於中期業績扭虧，指出在經營環境嚴峻下，經營表現並無重大不利變化，正致力於持續提升營運效率，銳意優化香港連鎖醫務中心布局，尤其專注於滿足日益增長的高性價比醫療服務需求，標在人口稠密的民生社區，開設多診室的綜合醫務中心，提供一站式醫療服務。同時該集團去年亦推出「普通科視像診症服務」，為市民提供診症便利。

夥中人壽海外布局大灣區 建一站式醫保生態圈

對於跨境就醫趨勢，康健去年與中國人壽海外公司香港分公司，簽訂合作協議，成為 「ENRICH• 盈加」一站式健康管家的合作夥伴，計劃整合於香港及中國內地各業務板塊的現有醫療保健資源。康健指，將以8600多萬大灣區居民的健康需求為導向，連繫旗下的連鎖醫務中心、醫學影像及診斷中心、健康管理中心、醫院及互聯網醫院，搭建一個全周期、一體化、一站式的醫療保健服務生態圈。

去年6月底逾400醫療點 810名醫務人員

截至去年6月底，康健擁有422個醫療服務點，包括247個普通科、63個專科、20個牙科，以及92個輔助服務點。康健上半年共有810名醫生、牙醫及輔助服務人員，通過旗下自營及聯營的醫療服務中心網絡提供醫療服務。

