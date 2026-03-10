蔚來第四季經調整轉賺7.3億人幣 首次扭虧 料首季收入增逾倍

蔚來（9866）去年第四季經調整淨利潤為7.27億元，首次季度扭虧為盈，2024年同期錄經調整淨虧損為66.22億元。業績公布後，蔚來美股（NIO）盤前漲逾6%。

首季交付指引逾8萬輛

蔚來今年首季交付指引為8萬至8.3萬輛，按年增長90.1%至97.2%；收入指引為244.8億至251.8億元，按年增幅103.4至109.2%。

上季汽車毛利率升至18.1%

上季蔚來收入346.5億元，按年增長75.9%，毛利率17.5%，按年提升5.8個百分點。當中汽車銷售額為316億元，按年增長80.9%，汽車毛利率錄得18.1%，提升5個百分點。第四季汽車交付量達12.48萬輛，按年增71.7%，創單季新高。

經調整淨虧損收窄39.4%

年度表現方面，經調整淨虧損124.1億元，按年收窄39.4%。總營收達874.88億元，按年增長33.1%；全年汽車毛利率為14.6%，較2024年的12.3%有所改善。

第四季交付量中，旗艦品牌NIO貢獻6.74萬輛，家庭品牌ONVO錄得3.83萬輛，小型品牌FIREFLY交付1.91萬輛。NIO全新ES8在40萬元以上價格段創單月交付新高；ONVO L90成為去年最暢銷大型純電SUV；FIREFLY持續領跑高端小型車細分市場。

現金儲備459億 流動負債仍高於流動資產

截至去年底，該公司現金及等價物、短期投資及定期存款合計459億元，但流動負債785.8億元，略高於流動資產766.3億元。公司表示，考慮到收入增長、營運效率改善及銀行授信等因素，而且第三、四季已連續錄得正經營現金流，其財務資源足以支持未來12個月經營。

另外，蔚來旗下智能駕駛晶片子公司「神璣」2月完成22.57億元外部融資，蔚來持股62.7%，維持控股權。蔚來又指，董事會3月向創辦人李斌授予2.48億股限制性股票單位，歸屬條件掛鈎市值與淨利潤目標。