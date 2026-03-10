Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔚來第四季經調整轉賺7.3億人幣 首次扭虧 料首季收入增逾倍

股市
更新時間：20:47 2026-03-10 HKT
發佈時間：20:47 2026-03-10 HKT

蔚來（9866）去年第四季經調整淨利潤為7.27億元，首次季度扭虧為盈，2024年同期錄經調整淨虧損為66.22億元。業績公布後，蔚來美股（NIO）盤前漲逾6%。

首季交付指引逾8萬輛

蔚來今年首季交付指引為8萬至8.3萬輛，按年增長90.1%至97.2%；收入指引為244.8億至251.8億元，按年增幅103.4至109.2%。

上季汽車毛利率升至18.1%

上季蔚來收入346.5億元，按年增長75.9%，毛利率17.5%，按年提升5.8個百分點。當中汽車銷售額為316億元，按年增長80.9%，汽車毛利率錄得18.1%，提升5個百分點。第四季汽車交付量達12.48萬輛，按年增71.7%，創單季新高。

經調整淨虧損收窄39.4%

年度表現方面，經調整淨虧損124.1億元，按年收窄39.4%。總營收達874.88億元，按年增長33.1%；全年汽車毛利率為14.6%，較2024年的12.3%有所改善。

第四季交付量中，旗艦品牌NIO貢獻6.74萬輛，家庭品牌ONVO錄得3.83萬輛，小型品牌FIREFLY交付1.91萬輛。NIO全新ES8在40萬元以上價格段創單月交付新高；ONVO L90成為去年最暢銷大型純電SUV；FIREFLY持續領跑高端小型車細分市場。

現金儲備459億 流動負債仍高於流動資產

截至去年底，該公司現金及等價物、短期投資及定期存款合計459億元，但流動負債785.8億元，略高於流動資產766.3億元。公司表示，考慮到收入增長、營運效率改善及銀行授信等因素，而且第三、四季已連續錄得正經營現金流，其財務資源足以支持未來12個月經營。

另外，蔚來旗下智能駕駛晶片子公司「神璣」2月完成22.57億元外部融資，蔚來持股62.7%，維持控股權。蔚來又指，董事會3月向創辦人李斌授予2.48億股限制性股票單位，歸屬條件掛鈎市值與淨利潤目標。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
11小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
8小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
9小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
12小時前
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
4小時前
02:29
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
7小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT