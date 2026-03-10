九倉置業去年基礎淨盈利增5% 末期息多一成 指零售穩步復甦 「轉化為收入尚需時日」

九倉置業（1997）去年基礎淨盈利64.56億元，按年增加5%，主要受惠於利率下調和負債減少。第二次中期息每股0.66元，增加10%，全年共派1.32元，按年多派6.5%。九置股價績後升3.3%，暫報27.78元。

租務收入少1%

期內收入128.15億元，按年減少1%，當中投資物業收入106.53億元減少1%，酒店收入則錄得16.31億元，增加6%。

海港城盈利升1% 奢侈品牌引入體驗式零售

兩大投資物業表現而言，海港城整體收入和營業盈利皆上升1%。九置指，海港城吸引眾多奢侈品牌擴充業務及引入體驗式零售概念，商場年末出租率為92%。而海港城寫字樓租戶對成本控制保持審慎，導致租金受壓，寫字樓出租率為91%。

時代廣場盈利跌14% 寫字樓積極爭取續租

至於時代廣場整體收入下跌10%，營業盈利下跌14%。九置表示，商場正積極調整租戶組合，並加強社交媒體宣傳，以增強吸引力並拓寬客源，年末出租率為95%。而時代廣場寫字樓租賃環境日益困難，需求主要集中於較小型單位，加上銅鑼灣有新供應落成，以及非核心地區充斥大量價格低廉的選擇，使其進一步受壓。該集團指，持續與租戶保持建設性溝通，根據個別需求制定專屬的租務方案，而期內積極爭取續租及落實新租約，有助寫字樓年末的出租率保持90%水平。

九置：零售人流增長未能相應提升利潤

九置指出，零售市場表現雖然仍低於疫情前水平，但已呈現穩步復甦趨勢，海港城和時代廣場加強體驗式零售服務，並推出成效顯著的促銷活動，以深化顧客參與度並推動銷售，「然而人流增長卻往往未能相應提升利潤。」

寫字樓方面，九置指，雖然租務活動開始活躍，但新供應在短期內激增，對出租率和租金水平造成壓力。該集團指，寫字樓維持90%以上的出租率，並實現超過80%的續租率。

維持低槓桿 爭取發展機會

該集團展望，隨着金融市場回暖、氣氛好轉，加上美國可能減息，將會迎來更為有利的營商環境，同時又指出，零售業和酒店業本有望得益於消費者信心回升以及一系列盛事活動，增長勢頭正在積累，「可是本地和來自其他地區的競爭仍然相當激烈，要將這股動能轉化為持續的收入增長尚需時日。」九置續指，面對動盪的環境，會繼續維持低槓桿比率和穩健的財務狀況，在謹慎應對挑戰的同時，亦會積極爭取發展機會。

截至去年底，九置負債淨額320億元，按年減少6.4%，負債率為17.2%，減少0.6個百分點。