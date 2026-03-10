特朗普揚言戰事快停令油價急回｜古天后

3月10日，大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上清涼。噚日因為市場一度擔心美伊衝突演變為持久戰，令中東能源輸出繼續受阻，國際油價一度爆升至近每桶120美元，消息震散全球股市；不過，先有G7緊急會議或必要時釋放戰略石油儲備，其後特朗普更表示與伊朗的戰爭可能即將結束，油價急速倒跌，美股則掉頭轉升。美股道指周一低開130點後拾級而下，跌幅一度擴大至最多886點，低見46615，其後油價回落，侵侵又話快結束戰事，美股拗腰反彈，一度回升374點，高見47876；標指最多跌1.54%，收市反彈55點或0.83%；報收6795；而以科技股為主的納指一度跌1.45%，收市倒升308點或1.38%，報收22695。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數曾抽升19.7%至35.3，尾段一度倒插16%，至25以下水平。紐約期油一度飆高31.4%，每桶高見119.48美元，布蘭特期油曾炒高28.9%，至119.5美元，其後兩者一度轉跌超過10%，於今早亞洲時段進一步回落至85美元水平。重磅股中，Tesla股價曾跌3.9%，收市回穩；亞馬遜及Meta早段下跌，其後亦溫和倒升，Nvidia倒升2.7%。航空及旅遊股份沽壓重，聯合航空一度急跌8%，收市倒升2.7%，達美航空亦倒升2.7%。零售股受壓，Gap及Under Armour跌幅分別收窄至1.9%及1.7%。Caterpillar升3.5%，為升幅最大道指成份股。

華爾街資深策略員、Yardeni Research創辦人Ed Yardeni稱，伊朗戰爭衝擊環球市場，美股今年內崩盤機會率由原先估計20%增至35%，暴漲（melt-up）機會則由20%降至5%。佢指出，美國經濟及股市目前進退維谷，如果油價衝擊持續，聯儲局雙重政策任務將陷入兩難局面，一方面通脹上行風險加劇，但另一邊廂失業率上升。

摩根大通美國市場情報主管Andrew Tyler直言，策略性看淡美股，原因係戰爭未有跡象停止，令到油價升越100美元，意味標指有機會由高位跌10%至約6720點，即較上周五再低7%。摩根士丹利策略員Michael Wilson認為，近期美股輪動式回調接近尾聲多過開端，並對未來6至12個月前景樂觀，因為企業盈利重新加快，但短期將跟隨油價及強美元持續波動。

恒指回勇需重上26400水平

港股昨日雖隨外圍市場下跌，恒指早段低開再跌穿25000關，最多跌851點，見24906低位，又一次考驗250日線後即反彈，但午後北水大力掃貨，更錄得單日最高淨流入紀錄，最終跌幅收窄至348點，報收25408，不過成交額增至3,923億元，反映有買盤趁低吸納。目前美伊仍未停火，但特朗普先放風指美伊戰事將結束，令油價急回落，股市大幅反彈，隔晚夜期已見回穩，而ADR更重上25800大關。雖然今早黑期回升幅度未及ADR，僅於25600水平徘徊，但料今早港股將高開，有望先挑戰10日線，約25800水平。

不過，港股能否擺脫劣勢，則要視乎恒指能否重返20日線之上，即重上26400水平。至於下方支持，則留意25500今日能否企穩，如未能企穩，則下一支持為25300及25100。

古天后