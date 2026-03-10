香港航空周四起加燃油附加費 單程最多150元 國泰：參考航空燃油價非原油價格

香港航空（Hong Kong Airlines）將於周四（12日）起調整客運燃油附加費，單程加幅最高150元，其中台灣單程航線由162加至182元；日本、韓國、泰國及東南亞地區亦由162加至212元；馬爾代夫航線由284加至384元；澳洲及加拿大則由589加至739元；即旅客來回一程或需多付300元。

國泰：設機制每月定期檢視

國泰航空（293）暫未有調整燃油附加費，截至3月1日計，機票購買地點為香港，收費為569元。並指公司設有一套既定機制，每月定期檢視燃油附加費水平。同時，在檢討過程中，公司主要參考航空燃油的市場價格走勢，而非原油價格，並綜合其他相關營運因素，按需要作出調整。

另一方面，隨着美國總統特朗普揚言戰爭「很快結束」，令國際油價急跌，航空股隨即反彈，其中國泰（293）今早曾升近6%，高見12.89元；暫報12.65元，續升逾3.8%。此外，國航（753）、東航（670）及南航（1055）升幅亦介乎0.2%至逾3%。