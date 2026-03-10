特朗普稱戰事「很快結束」 恒指高開331點 寧德時代升6% 智譜升近13%｜港股開市

美國總統特朗普在一場新聞發佈會上表示，美國對伊朗的軍事行動「很快結束」，國際油價昨日創近120元高位後急回，其中布蘭特期油暫跌逾9%至90美元水平；WTI期油亦跌近9%至86.5美元水平。

美股全線反彈 韓股升近6%

美股三大指數周一全線反彈，道指收市升239點或0.5%，報47740點；標普500指數升55點或0.83%，報6795點；納指亦升308點或1.38%，報22695點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一則升1.76%至7083點。

亞太區股市今早普遍反彈，日經225指數昨日收跌5.2%後，今早暫升2.9%至54258點；韓國綜合指數昨日跌5.96%後，今早則暫升5.8%至5559點。港股方面，恒指今早開市報25740元，升331點或1.31%。

智譜上線本地版OpenClaw

內地掀起「AI龍蝦潮」，科網股開市普遍向上，騰訊（700）升1.7%；阿里巴巴升1.8%；美團（3690）升1.65%；京東（9618）升2%；小米（1810）亦升2.6%。值得留意的是，智譜（2513）今日正式上線AutoClaw（澳龍），為內地首個「一鍵安裝」本地版OpenClaw；該股開市報648元，大升12.7%。同業MINIMAX開市亦報1046元，升4.9%。

油股向下 山東墨龍跌15%

相反，石油股全線回落，中海油（883）開市跌4.6%；中石油（857）跌3.8%；中港石油（632）跌逾14%。油服股跌幅更大，其中山東墨龍（568）跌15%，百勤油服（2178）則跌14.7%。

寧德時代淨利潤按年增逾42%

個股消息中，寧德時代（3750）去年實現鋰離子電池銷量661GWh，按年增長39.16%；淨利潤按年增42.28%至722億元人民幣；經營活動產生現金流量淨額增37.35%至1,332億元人民幣。此外，在動力電池領域，全球市佔率突破歷史新高，儲能電池出貨量連續5年位居全球第一。該股開市報533元，升6%。

黑芝麻智能引入無極資本

此外，黑芝麻智能（2533）配售約3,354萬股予無極資本管理的Infini Global Master Fund，集資約6.33億元，相當於經擴大已發行股本的4.75%，每股配售價18.88元，較上日收市價折讓2%。該股開市報19.38元，升0.5%。

北水動向方面，昨日淨買入港股372.13億元，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入125.67億元、53.24億元及41.3億元；而中石化（386）及長飛光纖（6869）則分別遭淨賣出6.49億元及2.95億元。