恒指半日升396點 寧德時代漲逾8% 騰訊推自家版「龍蝦」升6%｜港股午市

恒指今早高開331點，開報25740點，中段升幅曾收窄至25611點，其後再度急升，中午收報25804點，升396點或1.56%，半日成交1,720億元。科指方面，中午收報5010點，升69點或1.4%。

藍籌股方面，寧德時代（3750）半日升8.8%，為表現最佳藍籌；該股去年營業收入按年增17%至4,237億人民幣，淨利潤亦增逾42%至722億元人民幣。此外，騰訊（700）推出全場景AI智慧體WorkBuddy，能力與當前火熱的「小龍蝦」OpenClaw類似，被業界視為騰訊版「小龍蝦」，半日收報545.5元，升逾5.7%。

不過，其他科網股走勢不一，阿里巴巴（9988）半日升3.03%；京東（9618）升2.3%；百度（9888）升1.9%；惟美團（3690）跌0.6%；小米（1810）亦跌1%。

存儲概念股走高 瀾起升7%

另一方面，全球模擬晶片巨頭德州儀器預計於4月1日起啟動第二次全面漲價，幅度為15%至85%，刺激存儲概念股集體走高，其中瀾起科技（6809）升6.9%，報177.4元；兆易創新（3986）升2.6%；同時，掛鈎韓國晶片龍頭ETF亦上漲，其中兩倍做多海力士（7709）升近15%，兩倍做多三星電子（7747）則漲近11%。

AI應用股走強 MINIMAX漲逾9%

AI應用股方面，MINIMAX（100）日前宣佈推出「龍蝦」新技能，包括全新Voice Maker語音模型和Music Maker音樂模型；同時，摩通指其商業化勢頭遠超預期，年化經常性收入（ARR）僅用兩個月便從1億美元飆升至1.5億美元，刺激股價一度升逾15%，高見1148元，創上市新高，中午報1092元，升9.5%；同業智譜（2513）則正式上線AutoClaw（澳龍），用戶下載安裝後，可以在本地電腦上一鍵部署「龍蝦」。受消息利好，中午收升6.9%至614.5元。

美國總統特朗普在一場新聞發佈會上表示，美國對伊朗的軍事行動「很快結束」，國際油價昨日創近120元高位後急回，其中布蘭特期油暫跌逾9%至90美元水平；WTI期油亦跌近9%至86.5美元水平。

美股全線反彈 韓股升近6%

美股三大指數周一全線反彈，道指收市升239點或0.5%，報47740點；標普500指數升55點或0.83%，報6795點；納指亦升308點或1.38%，報22695點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一則升1.76%至7083點。

亞太區股市今早普遍反彈，日經225指數昨日收跌5.2%後，今早暫升2.9%至54258點；韓國綜合指數昨日跌5.96%後，今早則暫升5.8%至5559點。港股方面，恒指今早開市報25740元，升331點或1.31%。

智譜上線本地版OpenClaw

內地掀起「AI龍蝦潮」，科網股開市普遍向上，騰訊（700）升1.7%；阿里巴巴升1.8%；美團（3690）升1.65%；京東（9618）升2%；小米（1810）亦升2.6%。值得留意的是，智譜（2513）今日正式上線AutoClaw（澳龍），為內地首個「一鍵安裝」本地版OpenClaw；該股開市報648元，大升12.7%。同業MINIMAX開市亦報1046元，升4.9%。

油股向下 山東墨龍跌15%

相反，石油股全線回落，中海油（883）開市跌4.6%；中石油（857）跌3.8%；中港石油（632）跌逾14%。油服股跌幅更大，其中山東墨龍（568）跌15%，百勤油服（2178）則跌14.7%。

寧德時代淨利潤按年增逾42%

個股消息中，寧德時代（3750）去年實現鋰離子電池銷量661GWh，按年增長39.16%；淨利潤按年增42.28%至722億元人民幣；經營活動產生現金流量淨額增37.35%至1,332億元人民幣。此外，在動力電池領域，全球市佔率突破歷史新高，儲能電池出貨量連續5年位居全球第一。該股開市報533元，升6%。

黑芝麻智能引入無極資本

此外，黑芝麻智能（2533）配售約3,354萬股予無極資本管理的Infini Global Master Fund，集資約6.33億元，相當於經擴大已發行股本的4.75%，每股配售價18.88元，較上日收市價折讓2%。該股開市報19.38元，升0.5%。

北水動向方面，昨日淨買入港股372.13億元，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入125.67億元、53.24億元及41.3億元；而中石化（386）及長飛光纖（6869）則分別遭淨賣出6.49億元及2.95億元。