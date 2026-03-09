Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

和記電訊香港1.1億出售澳門業務結束逾二十年營運 2025年持續業務收益按年升17.3%

更新時間：18:52 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:52 2026-03-09 HKT

和記電訊香港（215）公布2025年度業績，期內持續業務收益54.48億元，按年升17.3%；EBITDA維持穩定於15.08億元，惟受澳門電訊業務虧損拖累，股東應佔虧損約2500萬元，由盈轉虧。集團已於今年1月以總代價1.1億元出售澳門電訊業務全部權益，結束在當地營運逾二十年的業務。集團維持派發末期息每股5.21仙。

香港EBIT增6% 澳門虧損擴至4300萬

香港業務方面，溢利錄得1800萬元，按年大減42%，主要受銀行利息收入下降影響；惟除息稅前盈利（EBIT）按年增長6%至1800萬元。澳門業務則對業績造成不利影響，需就一項虧損合約作一次性撥備，令虧損擴大至4300萬元，較去年2500萬元虧損惡化。若撇除有關撥備，集團可錄得股東應佔溢利500萬元。

1.1億出售3澳門 集團：有助提升盈利能力

集團表示，出售澳門業務有助未來數年提升盈利能力，讓資源更有效重新調配，進一步精簡營運架構。另一方面，數碼通（澳門）早於2024年11月11日亦已終止本地流動通訊服務，並由澳門電訊全面接收用戶及業務。目前澳門流動電訊市場營運商，主要為澳門電訊及中國電信。

客戶總數飆82%至813萬 漫遊收益升31%成亮點

客戶表現方面，受預繳客戶數量按年大增116%帶動，客戶總數按年升82%至813.2萬名；後繳客戶數目則按年跌2%。客戶服務收益淨額按年升6%至約36.19億元，當中本地服務收益持平於27.64億元，漫遊服務收益則按年升31%至8.55億元。

集團主席霍建寧表示，出售虧損的澳門業務後，集團能以更精簡架構營運，集中投資香港業務。隨著現金狀況加強及盈利能力提升，董事會將重新審視股息政策。
 

