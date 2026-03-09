優樂賽共享超購5296倍 首掛急挫逾三成 主席：登陸國際市場為新起點

今日有3隻新股掛牌，當中一手難求的優樂賽共享（2649）急挫，較上市價11元低開31.8%，報7.5元，一度低見6元，暫報6.95元，跌36.8%，一手500賬面蝕2,025元。優樂賽共享主席孫延安表示，登陸國際市場將賦予公司更廣闊的視野，以及帶來深厚的責任，以此為新的起點，公司將秉持誠實服務、創意經營的理念，聚焦技術創新，服務質量提升。

優樂賽共享的香港公開發售超購5,296.2倍，國際發售超購3.2倍，接獲4075張「頂頭槌飛（認購101.7萬股）」，當中1,043張或25.6%獲派1手。

兆威機電：抓緊人工智能等機會

另有兩隻「先A後H」新股同日掛牌，兆威機電（2692）逆市高開高走，暫報75.55元，較上市價71.28元升近6%，一手100股賺427元。兆威機電董事長李海周指，在港上市為邁向全球化經營，注入強勁動力，而公司會抓緊新能源、機器人、人工智能時代等帶來的機會，加大研發投入、堅持全球佈局和長期價值，以更扎實的業績回報股東和社會。

該股的香港公開發售超購1,535.8倍，國際發售超購12.4倍，抽乙組的3,000手便中1手，「頂頭槌飛」獲派4至5手。

埃斯頓今早平開 半日股價跌14%

埃斯頓（2715）則以上市價15.36元平開，暫報13.21元，跌14%，一手200股蝕430元。埃斯頓董事長吳波表示，作為中國工業機器人領軍企業，公司持續創新研發，構建機器人和智能製造解決方案，冀以AI加機器人驅動的新質生產力，賦能全球用戶。香港作為國際金融中心，連接全球資本和產業資源的重要樞紐，公司將借高效、規範和國際化的平台，進一步深化全球產業佈局。站在新的起點上，公司將持續創新，提供更加智能、綠色、高效的機器人自動化解決方法。

該股的香港公開發售超購18.7倍，國際發售超購2.3倍，抽甲組的25手便穩中1手，「頂頭槌飛」獲派1313手。