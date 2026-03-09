中東戰雲未散 本周緊盯中美通脹數據 重點港股公布業績｜一周前瞻
上周美國突然對伊朗採取軍事行動，中東地區爆發戰事，令環球金融市場走勢大起大落。目前中東戰事未見降溫，全球市場包括港股在內的走勢亦暫未明朗，不過本周將迎來多項影響港股走勢經濟數據，和多間重要公司的最新業績。
美股交易開始夏令時間
美國將於今天（9日）開始夏令時，美股交易時間和經濟數據公佈時間將提前一小時。
展望本周，中國將於本周一率先2月CPI和PPI數據，隔日海關總署將發布1至2月進出口數據。據內媒早前引述數據預期，市場機構對中國2月CPI按年比中位數為0.8%，對PPI預測按年比中位數為負1.1%，整體而言2026年通膨緩慢回升。另外，上周開始的中國兩會亦將於本周內閉幕。
美國上周五出爐的非農數據意外爆冷，令市場對於美國減息時間預測再度推遲，不過本周內美國將會公布的2月CPI；「聯儲局最愛通脹指標」1月核心PCE數據；去年第四季實際GDP等一系列數據重要數據，未知上述數據是否會改變市場現有對美國減息步伐的預測。另外，聯儲局官員鮑曼亦將在本周進行演說，內容有機會涉及未來的減息訊息。
4新股接力上市
港股方面，目前正值3月業績期，寧德時代（3750）、國泰航空（293）、理想汽車（2015）、蔚來（9866）、太古地產（1972）等重要股份將在本周內公布最新業績情況。新股市場同樣熱鬧，優樂賽共享（2649）、兆威機電（2692）、埃斯頓（2715）將於本周一掛牌，而美格智能（3268）則緊接在本周二於港交所掛牌上市。
本周重點業績日曆
|星期一（3月9日）
|星期二（3月10日）
|星期三（3月11日）
|星期四（3月12日）
|星期五（3月13日）
|和記電訊香港 (0215)
|海豐國際 (1308)
|國泰航空 (0293)
|太古地產 (1972)
|布魯可 (0325)
|寧德時代 (3750)
|蔚來-SW (9866)
|匯量科技 (1860)
|理想汽車-W (2015)
|中信資源 (1205)
