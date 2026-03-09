恒指收跌348點 AI股逆市受捧 港股通新貴有炒作 迅策飆五成 分析憂大市未脫險｜港股開市

中東局勢影響下，霍爾木茲海峽持續遭封鎖，刺激國際油價升穿100美元大關，創2022年7月以來高位。油價飆升憂慮下，亞洲股市再急跌，尤其是高度依賴原油進口的日、韓、台股市跌幅靠前，而港股亦受外圍拖累，恒指一度跌851點或3.3%，失守25000關，創去年8月底以來最低，惟北水大幅買入，以及部分AI應用股、石油股逆市有炒作，為港股帶來支持，恒指尾市跌幅喘定，全日收報25408點，跌348點，25000關失而復得。

大市成交增至3923億

恒指今早低開682點後，最多跌851點，見24906點，失守25000關，觸底後隨即反彈，最終收報25408點，跌348點。國指收報8581點，跌46點；科指收報4941點，跌5點。指數換馬生效，大市成交增至3,923億元，是去年10月中以來最多。北水扭轉流出趨勢，轉流入372.14億元，是有紀錄以來最多單日淨流入。

G7傳釋石油儲備 油價升幅收窄

美國期油和布蘭特一度高見119美元水平，其後傳七國集團 (G7) 、日本等將釋出緊急石油儲備，國際油價升幅雖收窄，但仍升超過1成。部分石油股逆市向上撐市，中海油（883）漲3.3%，收報27.5元；中石油（857）揚2.3%，收報10.64 元；其他石油相關股亦受捧。中港石油（632）急升19.5%，收報0.52 元；山東墨龍（568）飆升25.1%，收報10.38 元；百勤油服（2178）走高41%，收報0.265 元。

藍籌新貴走弱 洛鉬跌半成

恒指成份股換馬生效，藍籌股新貴多數走弱，洛鉬（3993）急跌5.2%，收報20.3 元；老鋪黃金（6181）挫4%，收報635.5 元；寧德時代（3750）跌1.9%，收報503 元；國指新貴貝殼（2423）亦下滑1.7%，收報42.72 元；地平線機器人（9660）挫4.8%，收報7.31元。不過，不少港股通新貴多數表現亮眼，五一視界（6651）升7.4%，收報48.9 元；英矽智能（3696）走高7.1%，收報59.45 元；輕鬆健康（2661）向上16.7%，收報101.1 元；迅策 (3317)大升52.4%，收報115.8 元。

上周五急升科網股升跌不一。阿里巴巴（9988）下降1.5%，收報128.7 元；快手（1024）跌1.5%，收報60.55 元；傳騰訊（700）計劃作為被動財務投資者參與派拉蒙Skydance收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）交易，騰訊跌0.6%，收報516 元；京東（9618）下滑1%，收報105.5 元。惟美團（3690）向上2.4%，收報78.7 元。

航空股捱沽 國泰跌逾5%

油價高企，市場憂慮航空公司加價，航空股捱沽，國泰航空（293）大跌5.1%，收報12.18 元；國航（753）跌3.7%，收報5.68 元；南航（1055）跌2%，收報4.81 元；東航（670）下滑2.9%，收報4.38元。

內地OpenClaw熱度提升，AI應用股逆市受捧。金山雲 (3896)漲13.7%，收報7.32 元；MiniMax（100）急升23.8%，收報997元，接近千元大關；智譜（2513）走高8.1%，收報575元。

個股方面，三隻新股首掛錄得兩跌一升，優樂賽共享（2649）收報6.2元，較招股價11元瀉43.6%，不計手續費一手蝕2,400元；埃斯頓（2715）收報12.9元，較招股價15.36元跌16%，一手賬面蝕492元；只有兆威機電（2692）較招股價71.28元升2.4%，一手賬面賺172元。

李澤銘：環球股市仍有向下風險

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，亞洲股市周一大跌主要是由油價飆升帶來的通脹風險所導致，因而港股早段大跌逾800點，惟其後七國集團 (G7) 等釋放石油儲備的消息令油價降溫，加上北水大額流入為港股帶來支持，所以港股跌幅收窄收市。他續指，七國集團 (G7) 釋放石油儲備的消息雖然暫時緩解了市場對油價高企的憂慮，但由於歐洲多國本身的石油儲備就不多，美國的石油儲備亦未恢復至最高水平，估計釋放石油儲備對高油價的實際幫助有限，並料若國際油價短期內持續向上，環球股市仍有向下風險，而恒指短期內或將下試25000點，上試26000點有明顯阻力。

1215：受油價飆升憂慮觸發環球大跌市下，恒指今早低開681點後，最多曾跌851點，低見24906點，失守兩萬五點，惟低位有支持，中段跌幅曾收窄至566點，高見25191點，其後再次回落，中午收報25101點，跌656點或2.55%，半日成交2,193億元。科指方面，中午收報4831點，跌115點或2.34%。

重磅藍籌股中，滙控（005）及友邦（1299）半日分別跌3.6%及5.5%，連帶阿里（9988）跌4%，為拖低恒指三大股份；此外，平保（2318）及騰訊（700）亦分別跌5%及1.6%。

洛鉬跌近7% 半日表現最差藍籌

單計股價變幅，今日剛正式染藍的洛鉬（3993）急跌6.8%，為半日表現最差藍籌，新地（016）、吉利（175）及恒隆地產（101）亦跌逾6%。至於另外兩隻新晉藍籌同樣向下，老鋪黃金（6181）跌4.9%，寧德時代（3750）亦跌4.4%。

相反，石油股撐市，中海油（883）及中石油（857）分別升7%及3.6%，連同煤炭股中國神華（1088）升4.5%，為表現最亮眼藍籌。此外，比亞迪（1211）、蒙牛（2319）及美團（3690）升幅介乎0.1%至0.5%，亦屬少有力保不失的藍籌。

山東墨龍曾升97% 半日漲五成

板塊表現方面，石油及相關服務股為市場焦點，但普遍衝高回落，除了中海油及中石油外，中港石油（632）曾升逾七成，半日僅升33%；山東墨龍（568）曾升97%，半日僅升49%；百勤油服（2178）則曾升57%，半日升36%。

此外，部份AI概念股繼續逆市受捧，其中MINIMAX（100）半日升4%，惟智譜（2513）則跌3.5%。至於今日剛獲納入港股通的五一視界（6651）則升5.2%、英矽智能（3696）亦升3.6%，輕鬆健康（2661）更升一成。

0930：中東戰局未見降溫跡象，仍未有油輪可通過霍爾木茲海峽，刺激國際油價一度飆升兩成，其中布蘭特期油暫升逾17%，報108.65美元；WTI期油暫升逾19%，報108.31美元。美股三大指數期貨全線向下，跌幅介乎2%至2.4%。被視為避險資產的金價亦難逃一跌，今早跌逾2%至約5,066美元。

亞太區股市方面，日經225指數暫跌近6.8%，報51841點；韓股更跌逾7.7%，報5152點。本港恒指開市則報25075點，跌681點或2.65%。有分析指，隨着市場對於中東戰局速戰速決憧憬落空，恒指或下試約24500點。

科網股紛紛向下，騰訊（700）開市跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌4.2%；美團（3690）跌3.2%；京東（9618）跌3.8%；小米（1810）亦跌2.2%，百度（9888）跌逾6%。其他藍籌股中，紫金（2899）跌5.3%，滙控（005）亦跌半成。

石油股則逆市向上，中海油（883）升8%；中石油（857）升7%；中港石油（632）更升15%；油服股方面，山東墨龍（568）及百勤油服（2178）均升近15%。

植耀輝：本周大波動在所難免

耀才證券研究部總監植耀輝表示，上周五恒指夜期較港股收市低水逾400點，加上恒指成分股調整生效，港股今日低開可能性較高，波幅或相對較大，而中東局勢尚未明朗，相信將持續困擾全球金融市場，特別是戰事推高油價，已引發市場對原油供應量和通脹因素的擔憂，料港股本周出現大波動在所難免，料恒指在25000至26000點上落。

曾永堅：恒指或下試24500點

香港股票分析師協會副主席曾永堅則表示，中東局勢帶來的環球滯脹風險，正加速市場套現風險資產的情況，港股短期內難以擺脫拋售壓力，恒指或下試24500點。上周市場曾期待中東戰事速戰速決，導致港股在內的股市出現技術反彈，但實際上未如預期，美國總統特朗普表示戰事或需要4至5周，加上市場逐漸消化中國兩會的利好消息，在欠缺市場憧憬下，港股本周大升大落的走勢機會將降低。

美股交易開始夏令時間

展望本周，美國將於今天（9日）開始夏令時間，美股交易時間和經濟數據公佈時間將提前一小時。中國將於本周一率先2月CPI和PPI數據，隔日海關總署將發布1至2月進出口數據。據內媒早前引述數據預期，市場機構對中國2月CPI按年比中位數為0.8%，對PPI預測按年比中位數為負1.1%，整體而言2026年通脹緩慢回升。另外，上周開始的中國兩會亦將於本周內閉幕。

美國上周五出爐的非農數據意外爆冷，令市場對於美國減息時間預測再度推遲，不過本周內美國將會公布的2月CPI；「聯儲局最愛通脹指標」1月核心PCE數據；去年第四季實際GDP等一系列數據重要數據，未知上述數據是否會改變市場現有對美國減息步伐的預測。另外，聯儲局官員鮑曼亦將在本周進行演說，內容有機會涉及未來的減息訊息。

目前正值港股3月業績期，寧德時代（3750）、國泰航空（293）、理想汽車（2015）、蔚來（9866）、太古地產（1972）等重要股份將在本周內公布最新業績情況。

