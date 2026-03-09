油價急升拖累 環球股市插水｜古天后

3月9日，部份時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨。受中東戰火影響，港股3月開局即3連跌，恒生指數最多累跌1672點；周四開始企穩，翌日進一步急彈435點至25757水平收市，但按周則仍要跌873點或3.27%。中東局勢仍然緊張，美伊戰事未有停火跡象，霍爾木茲海峽運輸中斷導致油價升穿90美元一桶，有分析指如中東局勢未見緩解，金融市場將持續震盪，環球股市有機會出現深度調整。

中東局勢仍困擾後市，尤其油價高企，不僅減慢了美國減息步伐，甚至有機會令通脹復燃，而港股明顯轉弱，本年度低位有機會仍未出現。上週五夜期再度大幅低水，較週五恒生指數收巿價低水愈400點，而假日黑期更跌穿25300水平，預期週一早上港股低開。今早油價急升，突破100美元，拖累各地股市期貨市場急跌，今早黑期跌至接近25000關，日經指數開市即跌逾3%，開市後跌勢加劇，料今早港股亦裂口低開。

大市短期能否見底，取決於25000關能否守穩。如今日大市低開，跌穿25000關，料下方首個支持為24800-24850，而今日較大支持為24500-24600。至於今日出現下跌裂口進行回補，即反彈至25200-25250上周五低位，若然裂口未能回補，或回補後仍受困裂口底部，則視乎外圍市況，進一步向下尋底。

留意本周美國多個重要經濟數據公布，包括消費物價指數（CPI）及個人消費開支（PCE）物價指數本周出爐。當地1月CPI降至2.4%，核心CPI也降至2.5%，預計兩者2月將維持不變。惟可能對市場產生更大影響係PCE數據，因為聯儲局對其關注度更高，而且與CPI數據不同，其仍然徘徊在3%附近。JOLTs職位空缺數據也將於周五（13日）公布。不過中東戰火下，油價急升，短期內聯儲局已無條件減息，反而注意及後油價有否令通脹重燃，唔減息之餘反令息口回升。

恒指或往24000水平尋支持

內地今早將公布2月居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）的數據。之前數據顯示，1月居民消費需求持續恢復，CPI按月上升0.2%，按年上升0.2%；PPI按月上升0.4%，按年下降1.4%。暫時數據好壞，似乎已被高油價嘅負面因素所蓋過，加上日韓股市今早顯著下跌，港股今早劫數難逃。

雖然港股目前估值仍算合理，個別優質股更已調整至吸引水平，如業績表現理想，稍後有機會修復估值。不過在戰火陰霾下，有意吸納優質股份，亦有心理準備要分段買入，恒生指數25000點為250日線，亦是牛熊分界線之所在，如跌穿最好於三個交易日之內收復失地，若然真的突破向下，超過三個交易日收市低於此水平，恒生指數或進一步往24000水平尋找支持。

古天后

相關文章：撈貨前問自己3個問題｜唐牛