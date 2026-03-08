藍籌及北水新貴周一正式登場 老鋪步泡泡後塵遇「魔咒」？兩隻AI股獲看好

恒指公司早前公布的季檢結果將於周一（9日）生效，寧德時代（3750）、洛陽鉬業（3993）及老鋪黃金（6181）將正式「染藍」，惟上述3股自公佈結果後分別衝高後「倒跌」約0.9%、1.4%及10.4%，令市場憂慮「染藍魔咒」再現。同時，隨着恒生綜指換馬，港股通標的證券名單周一亦會調入42隻股份及調出25隻股份。光大證券國際證券策略師伍禮賢向《星島頭條》表示，寧德時代受惠於內地新能源車發展潮，股價料可向上，北水新貴之中則較看好英矽智能（3696）及滴普科技（1384）。此外，香港股票分析師協會理事溫傑認為，老鋪黃金及洛鉬近期不斷下跌後，投資者可分段吸納。

泡泡瑪特染藍後曾累瀉四成

市場向來均有「染藍魔咒」之說，以泡泡瑪特（9992）為例，該股去年8月22日獲宣佈納入藍籌時報320.4元，至9月8日正式染藍前，期內股價衝高後「倒跌」逾3%至309.6元，之後股價從未高於該價位，且曾於今年1月低見174.3元，累瀉近44%；以上周五報207.4元計，仍累挫逾三成。鑑於老鋪黃金與泡泡瑪特業務性質較為相近，同屬於新消費概念股，因此其股價走勢亦較受擔憂。

伍禮賢：寧德料受惠電車潮

不過，伍禮賢認為「染藍魔咒」的應驗程度，與大市走勢息息相關。他解釋指，港股前幾年一度連跌四年，因此股份「染藍」後普遍難有理想表現，但近年港股持續反彈，這類「魔咒」自然較難出現。他又指，現時恒指已於25000點水平，未算太高，有空間向上修復，故認為「染藍魔咒」未必那麼容易出現。

針對上述3隻「藍籌新貴」而言，伍禮賢分析指寧德時代受惠於內地新能源車發展潮，股價料可「平穩向上」；洛鉬屬資源股，走勢料跟隨資源價格波動，由於金價及銅價仍有機會向上，短期股價可能繼續在高位運行為主，但一旦資源價格回落便需小心；而老鋪黃金自上市以來升幅顯著，近幾個月已持續回落，市場對其增長動力存觀望態度。

溫傑：分注低吸老鋪及洛鉬

溫傑則認為，上述股份近期出現回調，主要是跟隨大市走勢，短時間難以斷定出現「染藍魔咒」。他指出，被納入藍籌的股份往往已有周期性見頂跡象，因此不時出現納入後下跌的情況；但中長線仍取決於基本因素，若企業能持續增長，「魔咒」不一定存在，認為老鋪黃金及洛鉬近期已不斷下跌，進取型投資者可考慮分注吸納；寧德時代則建議等待進一步回落至400元水平再作部署。

42隻「北水新貴」登場

另一方面，港股周一亦將迎來42隻「北水新貴」，當中不乏熱炒半新股如英矽智能、滴普科技、軒竹生物（2575）、西普尼（2583）、勁方醫藥（2595）、健康160（2656）、輕鬆健康（2661）及量化派（2685）等等；同時，北京首都機場股份（694）、網龍（777）、融創服務（1516）及美的置業（3990）等25隻股份則會被調出港股通（見圖）。

為何8隻股份不獲入通？

值得注意的是，在恒生綜指季檢結果之中，OSL集團（863）、HASHKEY（3887）；諾比侃（2635）、摯達科技（2650）及希迪智駕（3881）；以及文遠知行（800）、小馬智行（2026）及明略科技（2718）均榜上有名，但為何卻不見於今次「北水新貴」之列？

究其原因，HASHKEY及OSL集團估計因其虛擬資產平台性質而未能成功入通。諾比侃、摯達科技及希迪智駕3股則正處於 「股份拆細」的流程之中，因而導致延後入通，但估計影響僅是暫時，待拆細程序完成後，預計希迪智駕、摯達科技及諾比侃最終將分別於3月16日、3月17日和3月25日入通。至於文遠知行、小馬智行及明略科技，因屬於同股不同權公司，因此需上市滿6個月才符合條件入通。

滴普科技及英矽智能獲看好

至於哪些股份預期會較受北水關注？伍禮賢指出，這需要結合內地A股的炒作熱點去判斷，由於目前內地對AI概念股關注度高，而滴普科技被市場賦予「中國版Palantir」的想像空間，或較受內地投資者鍾情；同時，英矽智能等AI相關企業，同樣預計較大機會受北水追捧。然而，伍禮賢提醒投資者不要盲目高追入市，強調北水入市也會審視股價高低，當股價過高時則未必大幅流入，慢慢等待回落時才吸納。

事實上，港股通調整過往對相關股份影響顯著，以去年9月為例，20隻新入通股份平均成交額較前一日激增約4.3倍；不過，部份股份熱炒後，也往往面臨劇烈回調，以藥捷安康（2617）為例，該股入通後數個交易日曾漲逾10倍，但也曾單日暴跌逾53%，令高追的投資者損失慘重。

滴普盈喜 料收入增65%至75%

順帶一提的是，滴普科技及英矽智能上周五不約而同發出盈利預告。其中，滴普科技發盈喜，預計去年營業收入約4.01億至4.25億元人民幣，按年增長約65%至75%，主要得益於FastAGI企業級人工智能解決方案收入大幅增長，拉動整體收入上漲。

期內，淨虧損料介乎約9.05億至9.65億元人民幣，按年收窄23%以上，主因營業收入增長帶動經營表現改善；同時仍錄得附有優先權的股份金融負債公允價值變動、股份支付開支及上市開支等。若剔除上述非經營項目影響，預計經調整淨虧損介乎約2,410萬至3,370萬元人民幣，按年收窄約65%至75%。

英矽盈警 去年料虧損逾3.5億美元

英矽智能則發盈警，料去年虧損約3.521億至3.558億美元之間，較2024年虧損約1,710萬美元擴大，主因可贖回可轉換優先股公允價值變動虧損約2.967億美元（屬非經常性及非現金性質）；以及收入按年下跌約2,950萬至3,000萬美元，到5,580萬至5,630萬美元之間。