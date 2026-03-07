內地深化創業板改革 中證監：整體方案基本成型

正值中國兩會期間，昨日中國證監會、人民銀行等監管部門解答各項經濟議題。中證監主席吳清透露，即將推出深化創業板（深交所）的改革和優化再融資機制兩項新措施，讓資本市場服務產業變革和高品質發展跑出新的「加速度」，同時目前深化創業板改革的整體方案已基本成型。

吳清表示，將深化創業板改革，包括拓展制度的包容性與覆蓋面，增設一套更精準、更具包容性的上市標準，加力支持新產業、新業態、新創科技企業發展；及將科創板改革的有益經驗複製推廣到創業板，特別是在關鍵核心技術上有突破的企業實施IPO預先審閱、允許符合條件的在審企業面向老股東增資擴股、優化新股發行定價等改革舉措。

將推優化再融資機制措施

他續指，第二項是優化再融資機制，將進一步在制度規則層面，優化再融資審核註冊機制，並著力提高便利度，進一步提升制度規則的包容性、適應性，完善鎖價定增機制等。翻查資料顯示，近年來，中證監先後推出了「科創板八條」「併購六條」、科創板「1+6」改革等舉措來促進上海科創板改革。

另外，中國人民銀行行長潘功勝於同一場合表示，今年人行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具。他還強調，中國沒有必要，也無意通過滙率貶值獲取貿易競爭優勢。潘還說，在資本市場方面，將會實施支持資本市場政策工具，支持中央匯金公司發揮類平准基金作用，增強資本市場的內在穩定性和合力。