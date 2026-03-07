Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

優樂賽暗盤暴起暴跌 爆升近1.3倍後急回落 分析：國配投資者「急食胡」

更新時間：09:34 2026-03-07 HKT
發佈時間：09:34 2026-03-07 HKT

本地下周一迎來中東戰爭爆發後首批新股掛牌。當中熱門股優樂賽共享（2649）於三大暗盤場均曾爆升至少近1.3倍後急速回落，更在輝立和耀才暗盤收市均倒跌0.9%，報10.9元，一手帳面蝕50元，另在富途暗盤收市升27.3%，報14元，一手賺1500元。有分析相信，有國際發售部分的投資者已急不及待掟貨。

頭槌飛未能穩中一手

傳優樂賽共享的「頂頭槌飛（認購101.7萬股）」未能穩中1手，且以招股價下限11元定價。該股昨日在輝立和富途暗盤分別一度高見30.86元和30元，以該價位計，一手500股帳面賺9930和9500元。

值得留意的是，優樂賽共享的香港發售股份只有203.4萬股，並不設強制回撥，而其在輝立、富途和耀才暗盤的成交量分別約677萬、201.2萬和36.8萬股。宏高證券投資經理梁杰文認為，其暗盤成交量異常，相信已有獲派貨的國際發售部分投資者急不及待掟貨。他又認為，現時地緣政治和股市不穩定，加上優樂賽共享的估值偏高，以及集資額細未必有機會納入港股通，缺乏北水流入的憧憬，均令投資者「有糊就急住沽」。

兆威機電暗盤升15.8%至18%

另有兩隻「先A後H」新股同日掛牌，兆威機電（2692）於三大暗盤場收市升15.8%至18%，一手100股賺1127至1282元；埃斯頓（2715）則「潛水」，跌7.6%至9.5%，一手200股蝕232至292元。

美格智能傳上限28.86元定價

接着上場、已在內地上市的美格智能（3268）傳出招股價上限28.86元，抽90至100手便穩中1手，「頂頭槌飛」獲派70手，另全數行使發售量調整權，集資逾11.6億元。

IFR報道，內地以AI驅動納米材料創新的劑泰科技最快本月開始香港上市預路演，集資約2億美元。

