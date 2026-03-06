中興去年純利及派息少33% 料網絡投資仍受周期影響 續推「連接+算力」戰略

中興通訊（763）發布2025年度報告，公司實現營業收入1338.96億元（人民幣，下同），年增10.38%，純利為56.18億元，年減33.32%。公司計劃向全體股東每10股派發4.11元現金，按年降33%。

運營商網絡承壓下滑 政企業務受惠智算需求暴增一倍

從各業務板塊來看，運營商網路業務收入為628.57億元，年減10.62%，主要因無線接取、固網等產品收入下降，毛利率為48.09%。政企業務收入達372.22億元，年增100.49%，主要得益於伺服器及儲存收入增長，但毛利率為10.97%。消費者業務收入為338.16億元，年增4.35%，主要受手機及雲電腦收入增長帶動，毛利率為18.31%。

值得一提的是，集團雲電腦終端銷量突破200萬台，蟬聯中國桌面雲終端市場第一，並協助平安集團、浦發銀行等客戶實現智慧安全辦公。

國內毛利率受壓 國際市場增速強勁利潤回升

從市場劃分來看，國內市場營業收入為897.34億元，年增9.42%，佔總收入67.02%，但毛利率下降11.9個百分點至31.28%。面對國內運營商投資延續下降態勢，公司表示，正積極拓展智算資料中心項目，政企業務則正把握頭部互聯網企業加大智算投資的機遇，已推動服務器等算力產品收入翻倍。國際市場營業收入為441.61億元，年增12.39%，佔總收入32.98%，毛利率提升至28.16%。公司表示，在國際市場現正堅持大國大T戰略，手機產品收入已實現雙位數增長。

料網絡投資仍受周期影響 以「提質增利」穿越行業週期

展望2026年，該公司表示，網絡投資仍受行業周期影響，智算業務的商業閉環仍處於培育期；同時，2026年作為國家「十五五」規劃開局之年，技術創新正加速催生新業態，行業發展機遇與挑戰並存。該公司將堅持「和合興業，提質增利」的經營理念，全力推動「連接+算力」雙輪驅動戰略的縱深突破，通過技術創新與業務協同，確保企業在複雜變局中行穩致遠。

董事長方榕表示，「提質增利」是公司縱深突破的必由之路。海外市場需深耕存量並把握中資企業出海機遇；國內運營商市場要穩固網路格局；政企市場需緊抓智算發展機遇；終端業務則要全面發力端側人工智慧技術。