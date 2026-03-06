毛記葵涌今突停牌 5年前林日曦退股曾設「禁售令」 股價年初至今升逾一成

《100毛》母企毛記葵涌（1716），今日（6日）早上9時起突然短暫停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告，其內容構成公司之內幕消息。年初至今，毛記葵涌升幅達102.55元。

林日曦2021年退股 兩拍檔承諾5年不賣盤

翻查資料，毛記葵涌創辦人之一、「腦細」林日曦（原名徐家豪）於2021年8月宣佈辭任執行董事，並悉數沽出所持股份予另外兩名創辦人阿Bu（姚家豪）及陳強（陸家俊），當時作價僅800萬元。

值得留意的是，當年的售股協議中設有一項關鍵條款，阿Bu及陳強承諾在交易完成後的5年內，不得出售其持有的Blackpaper BVI權益，亦不得向第三方出售令Blackpaper BVI持股量低於65%的股份。換言之，兩人承諾5年內「不賣盤」。

根據時間推算，自2021年8月至今，距離當初承諾的5年期限尚餘不足半年。隨著「禁售令」即將屆滿，加上今次停牌公告明確提及《收購及合併守則》，預計今次停牌可能與賣盤有關。

毛記葵涌於2018年在香港主板上市，當時公開發售部份錄得超額認購約6,288倍。該公司在2015年曾錄得近1億的盈利，去年預計截至9月30日止的6個月業績，公司擁有人應佔溢利較同期下跌逾七成，僅為89.4萬元。

