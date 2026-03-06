壽司郎陷寄生蟲卵風波 日本母企股價重挫14% 恐影響中國市場擴張計劃

日本連鎖壽司店「壽司郎」在內地爆出食物安全風波。有北京消費者近日投訴在壽司郎用餐時，發現疑寄生蟲卵的白色異物，當地市場監管部門已對事件立案調查。壽司郎母公司、在日本上市的Food & Life Companies（日股編號：3563）股價今早一度下跌13.6%，午後跌幅收窄，收市跌5.3%，收報9260日圓。

吞拿魚壽司疑有寄生蟲卵

該名消費者日前在網上發帖，稱3月1日在北京門頭溝區一間壽司郎分店用膳時，發現吞拿魚壽司上佈滿懷疑是寄生蟲卵的白色異物，狀甚噁心。北京市門頭溝區市場監督管理局周三（4日）發布通報，表示高度重視，已第一時間組織執法人員到現場進行檢查，對店內剩餘的金槍魚進行證據保存，並開展立案調查。市場監管部門將堅決維護消費者合法權益，依法嚴肅查處違法違規行為。

據報壽司郎仍在審視事件，《南方都市報》引述壽司郎代表指，該公司仍在確認涉事物品是否為寄生蟲卵。

今次事件發生之際，正值壽司郎加快在中國內地的擴張步伐，彭博引述摩根士丹利 MUFG 證券分析師Katsumi Arai表示，潛在的收入影響難以評估，這種情況可能只是小問題，也可能長期影響其在中國的業務。

母企上月同店銷售升12%

雖然近期中日關係緊張，但壽司郎仍吸引不少內地食客光顧，據報不少內地分店需要等待數小時才能入座。

Food & Life Companies日前公布2月月度營運數據，同店銷售按年升12.4%，為兩個月以來再次錄得雙位數增長；客戶人數按年升5.3%，客戶單價按年升6.8%。

而Food & Life Companies在截至去年9月上一財年，利潤達360億日圓，按年升54%。該公司預測今個財年利潤將再增長12%，至405億日圓，收入則增長13%，達到4,850億日圓。

