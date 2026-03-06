巴郡重啟回購 新CEO動用1.17億增持 阿貝爾：每天和巴菲特交流

巴郡（Berkshire Hathaway）恢復自2024年以來首次的股票回購，同時新任行政總裁阿貝爾（Greg Abel）亦以1,500萬美元（折合約1.17億港元）購入公司股票，金額相當於他稅後年度薪金，阿貝爾表明，只要他擔任這個職位，將持續每年用全部薪金購買巴郡股票。

巴郡B股（BRK.B）周四收報500.4美元，升2.65%。

2024年第二季後再次回購

巴郡在監管文件中披露，周三開始回購A股及B股。據該公司上周末發表的年報，巴郡允許在行政總裁（經與董事會主席巴菲特商議後）認為回購價格低於公司「內在價值」時進行回購。巴郡上次回購股票是在2024年第二季。

阿貝爾接受《CNBC》訪問時說：「我絕對有和華倫（巴菲特）談過。所以我的做法是，先評估價值，形成對內在價值的看法，再與華倫討論價值與時機。」他補充說，公司通常不會公開回購的開始時間，但「我們認為在領導層交接之際，向股東、合作夥伴、所有者傳達這件事很重要。」

現年62歲的阿貝爾於今年1月接替95歲的巴菲特後，巴郡股價今年來下跌3%，而較去年5月的歷史高位則下跌10%。該公司日前公布第四季利潤下挫近30%，主要因保險業務疲弱。

巴菲特在去年底退任巴郡行政總裁。

阿貝爾承諾出糧後持續買入

另外，阿貝爾在個人購入了價值1,500萬美元的公司股票，他表示：「與股東、合作夥伴、所有者保持絕對一致至關重要。我已經持有一些股票，但目標是持續展現這種一致性。作為行政總裁，我顯然非常相信巴郡。在從華倫接手後，我繼承了一家有著令人難以置信基礎的公司。」

《CNBC》引述FactSet資料，在最新購入股份前，阿貝爾已持有價值1.644億美元股票。他表示，將在領導公司期間，每年用稅後薪金進行購買，並希望能持續「20 年」。

阿貝爾自接掌以來，一直強調延續巴菲特的投資哲學。他的首封給股東信中保證，公司保守財務與紀律投資的文化將「永續延續」。

與巴菲特談論市場動向及想法

當被問及巴菲特與董事會對他的「薪金再投資」計劃的看法，阿貝爾說：「他們顯然非常支持。」並補充說，他們表示：「這就是巴郡的風格。」

阿貝爾又透露，仍擔任公司主席的巴菲特每天也會到辦公室，只要他在奧馬哈，兩人幾乎每天都會交流。而即使自己外出出差，也經常會主動聯絡巴菲特，談論最近看到的市場動向及想法。「即使不是每天，也大約每隔幾天就通話一次。」

