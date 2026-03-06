恒指急彈435點 京東物流績後飆23% 科技股領市 專家提醒戰事困擾未除｜港股收市

伊朗戰事未見停火跡象，國際油價升至2024年年中以來最高水平，市場對於通脹恐慌捲土重來，美股隔晚下跌，但亞洲股市則未受波及，普遍造好。港股在科網股重拾升勢的帶動下高開高走，恒指全日收報25757點，升435點或1.7%，創2月23日以來的最大單日升幅，並是表現最好的亞洲股市。大市成交則略回落至2927億元，不足3000億元，是本周最少的單日成交。北水繼續流走21.88億元，連續第三日淨流出。

恒指高開37點後，早段曾倒跌54點，但是其後迅速重拾升勢，最多升485點，全日保持高位收報25757點，升435點。國指收報8628點，升176點或2.1%。科指跑贏大市，收報4947點，升151點或3.2%。

恒指全周跌873點 京東健康累挫15%

全周計，3月首周恒指累跌873點或3.3%，是去年11月中以來最大的單周跌幅；國指累跌231點或2.6%；科指累跌190點或3.7%，連跌三周。股份方面，京東系榮辱互見，京東物流（2618）累升13.1%，為本周表現最佳藍籌股；京東健康（6618）累跌14.7%，為本周表現最差藍籌股。

京東單日大升10%

踏入業績期，京東系績後表現強勢，京東（9618）去年第四季經調整盈利符合預期，且外賣業務虧損按季減少，京東大升10%，收報106.6元。至於京東物流（2618）大升23%，收報12.63元，為表現最佳藍籌股；京東工業（7618）走高7.1%，收報11.47元；京東健康（6618）漲1.9%，收報48.4元。

ATM升逾3%

其他重磅科網股帶領大市，阿里巴巴（9988）揚3.5%，收報130.7元；美團（3690）漲3.2%，收報76.85元；騰訊（700）升3.4%，收報519元。小米（1810）發佈移動端Agent產品「Xiaomi miclaw」，股價揚3.8%，收報33.42元。嗶哩嗶哩（9626）去年第四季營收和經調整利潤均勝預期，惟績後逆市跌4.5%，收報201.2元。

全國兩會政府工作報告首次將生物醫藥產業明確納入國家「新興支柱產業」序列，生物醫藥板塊顯著走強。藥捷安康（2617）飆升43.5%，收報92元；宜明昂科（1541）彈高17.2%，收報4.43元；映恩生物（9606）向上8.4%，收報315.6元；翰森製藥（3692）升3.4%，收報33.6元。和黃醫藥（013）去年盈利按年升11倍，股價升5.3%，收報22.18元。

電車股普遍上漲，大華繼顯發表報告指，美伊衝突推升油價，或加快電動車普及進程；同時中國兩會釋放深入整治反內卷競爭的訊號。吉利（175）揚7.9%，收報16.36元；零跑（9863）升5.9%，收報40.74元；小鵬（9868）走高4.2%，收報66.35元；理想（2015）漲2.8%，收報67.45元。比亞迪（1211）公布第二代刀片電池暨閃充技術，補能效率接近燃油車，股價亦升2.3%，收報94.7元。

攜程回應內卷 股價升7%

個股方面，Prada母公司普拉達（1913）去年盈利增1.6%，但遭大行中信里昂下調目標價，認為其將受旗下品牌Miu Miu增長放緩和旗下品牌范思哲的股權稀釋拖累，普拉達逆市下滑5.8%，收報40.88元。攜程（9961）下周四起推出「AI生意助手」（調價助手）功能，以旨在降低酒店間非理性價格「內卷」，該公司股價揚7.2%，收報418元。

伍禮賢料25000點較強支持

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，帶動港股反彈的原因，主要是此輪跌浪較其他市場更早開始，技術上已跌至關鍵25000點支撐位，形成了較強的止跌力度，而且京東因業績表現帶動股價上漲，同時推動阿里、美團等科技股回升，科技股貢獻顯著。他續指，近兩日表現可能只是超跌後短暫的技術反彈，估計中東局勢仍會持續困擾港股走勢，港股下周走勢將依然波動，恒指短期上落區間為25000點至26300點，並建議投資者策略上不宜過度進取。

對於兩會，伍禮賢則表示，兩會政策提出的反內卷、刺激內需、推動AI發展等措施，對不同產業都帶來支持，亦是推動科技股和汽車股等板塊反彈的眾多因素之一。

———

港股今早越升越有，恒指輕微高開37點後，一度倒跌53點，其後重拾升勢，最多升481點，中午收報25788點，升468點或1.85%。成交額1,412.72億元。科指升177點或3.7%，報4973點。

京東系績後表現強勢，京東物流（2618）半日大升21.3%，為表現最好藍籌；京東（9618）亦升8.51%；京東健康（6618）則升3.49%。

科網股帶領大市，阿里巴巴（9988）升4.27%，報131.7元；騰訊（700）升3.98%，報522元；美團（3690）亦升3.96%；小米（1810）、網易（9999）均升5.9%；攜程（9961）大升7%。嗶哩嗶哩（9626）績後逆市跌2.37%。

內需股有追捧，蒙牛（2319）半日升5.89%；海底撈（6862）、九毛九（9922）均升3%；李寧（2331）及安踏（2020）分別升2.2%及1.46%。

———

0930：伊朗戰事持續，油價升至2024年年中以來最高水平。美股三大指數周四全線下跌，道指一度瀉1162點，收跌784點或1.61%，報47954點；標指跌38點或0.56%，報6830點；納指跌58點或0.26%，報22748點；反映中國概念股表現的金龍指數下滑1.43%，報6913點。

相關文章：中東戰局發展未明朗 市場憂慮重燃 油價抽高 道指收報跌784點曾瀉逾1,100點

港股方面，恒指高開37點，報25358點。重磅科網股靠穩，騰訊（700）升0.39%；阿里巴巴（9988）升0.47%；美團（3690）無升跌；小米（1810）升0.87%；網易（9999）升1.78%。

京東（9618）去年第四季經調整淨利潤按年跌90%，符預期；今早開報98.5元，升1.59%。京東物流（2618）去年經調整多賺7.5%，股價高開6.43%。京東健康（6618）全年經調整多賺68.9%，股價亦高開3.57%。

嗶哩嗶哩（9626）跌2.75%，報204.8元，該公司第四季經調整淨利潤按年大增94%，勝預期。

其他焦點股，中石油（857）升1.46%；友邦（1299）升1%，報86元。



北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股277.35億港元。騰訊(700)、中海油(883)、山東墨龍(568)分別獲淨買入15.41億港元、3.22億港元、8,270萬港元；值得留意是，騰訊連續五日獲淨買入，累計淨買金額近70億港元。盈富(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出136.61億港元、60.73億港元、39億港元。