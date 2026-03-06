Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升468點 京東物流升21% 科技股領市 ATM升4% ｜港股開市

股市
更新時間：12:17 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:29 2026-03-06 HKT

港股今早越升越有，恒指輕微高開37點後，一度倒跌53點，其後重拾升勢，最多升481點，中午收報25788點，升468點或1.85%。成交額1,412.72億元。科指升177點或3.7%，報4973點。

京東系績後表現強勢，京東物流（2618）半日大升21.3%，為表現最好藍籌；京東（9618）亦升8.51%；京東健康（6618）則升3.49%。

科網股帶領大市，阿里巴巴（9988）升4.27%，報131.7元；騰訊（700）升3.98%，報522元；美團（3690）亦升3.96%；小米（1810）、網易（9999）均升5.9%；攜程（9961）大升7%。嗶哩嗶哩（9626）績後逆市跌2.37%。

內需股有追捧，蒙牛（2319）半日升5.89%；海底撈（6862）、九毛九（9922）均升3%；李寧（2331）及安踏（2020）分別升2.2%及1.46%。

———

0930：伊朗戰事持續，油價升至2024年年中以來最高水平。美股三大指數周四全線下跌，道指一度瀉1162點，收跌784點或1.61%，報47954點；標指跌38點或0.56%，報6830點；納指跌58點或0.26%，報22748點；反映中國概念股表現的金龍指數下滑1.43%，報6913點。

相關文章：中東戰局發展未明朗 市場憂慮重燃 油價抽高 道指收報跌784點曾瀉逾1,100點

港股方面，恒指高開37點，報25358點。重磅科網股靠穩，騰訊（700）升0.39%；阿里巴巴（9988）升0.47%；美團（3690）無升跌；小米（1810）升0.87%；網易（9999）升1.78%。

京東（9618）去年第四季經調整淨利潤按年跌90%，符預期；今早開報98.5元，升1.59%。京東物流（2618）去年經調整多賺7.5%，股價高開6.43%。京東健康（6618）全年經調整多賺68.9%，股價亦高開3.57%。

嗶哩嗶哩（9626）跌2.75%，報204.8元，該公司第四季經調整淨利潤按年大增94%，勝預期。

其他焦點股，中石油（857）升1.46%；友邦（1299）升1%，報86元。


北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股277.35億港元。騰訊(700)、中海油(883)、山東墨龍(568)分別獲淨買入15.41億港元、3.22億港元、8,270萬港元；值得留意是，騰訊連續五日獲淨買入，累計淨買金額近70億港元。盈富(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出136.61億港元、60.73億港元、39億港元。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
20小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
15小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
4小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
22小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
3小時前
02:22
星島申訴王 | 買600元斤花膠中伏似避孕套 海味專家教揀靚花膠：合成膠無營養價值
申訴熱話
5小時前