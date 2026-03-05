嗶哩嗶哩上季經調整盈利飆94% 超預期 全年扭虧為盈 美股盤前升3%

嗶哩嗶哩（9626）公布第四季業績，期內收入83.2億元（人民幣，下同），按年增長8%，好過市場預期的81億元；經調整淨利潤8.8億元，按年大增94%，同樣勝預期。嗶哩嗶哩（美：BILI）盤前升2.9%，報28.3美元。

日活躍用戶突破1.13億 連續四季加速增長

董事長兼首席執行官陳睿表示，上季日活躍用戶（DAU）表現尤其突出，連續四個季度按年加速增長，達至1.13億，按年升10%；月活躍用戶則錄3.66億，按年增8%。他指，過去一年持續提升商業化執行力度，月付費用戶創下新高，廣告收入亦加速增長。他對2026年AI重塑內容創作、社區體驗及商業效率的時代充滿信心，相信公司能把握相關機遇。

全年扭虧為盈 經調整淨利25.9億

全年業績方面，嗶哩嗶哩去年總營收303.5億元，按年增長13%。經調整淨利潤25.9億元，對比2024年全年錄得虧損3900萬元，成功扭虧為盈；去年美國公認會計準則下淨利潤11.9億元，首次全年扭虧。

首席財務官樊欣表示，其資產負債表穩健，讓公司能以更大靈活性進入2026年，未來將繼續審慎進行資本配置，支持長遠增長。

廣告收入升23% 移動遊戲收入增14%

按業務劃分，2025年公司增值服務收入119.3億元，按年增8%，主要受其他增值服務及大會員收入增加帶動。廣告收入100.6億元，按年增23%，是增長最強勁的業務板塊，受惠於廣告產品供應改善及廣告效益提升。移動遊戲收入63.9億元，按年增14%，主要來自獨家授權遊戲《三國：謀定天下》全年的貢獻，以及第四季推出的自主研發遊戲《逃離鴨科夫》。IP衍生品及其他收入19.7億元，按年微跌3%。