京東第四季經調整淨利潤跌90%符預期 外賣業務虧損按季收窄 「理性應對競爭」

京東（9618）去年第四季經調整淨利潤10.8億元（人民幣，下同），按年大跌90%；期內收入3522.8億元，按年增長1.5%，均符合預期。全年計，京東經調整淨利潤270億，下跌43.4%，年度收入1.31萬億元，增長13%。京東派發末期息每股0.5美元，按年持平。

CEO許冉：AI全面應用內部營運

京東首席執行官許冉表示，去年全年表現依然穩健，第四季度及全年持續看到用戶數量強勁增長及購物頻率提升，雖然行業競爭激烈，但其核心零售業務顯現韌性，全年收入及經營利潤均實現雙位數增長。

許冉又指，新業務按照戰略規劃推進，自成立以來，京東外賣規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄，京喜及國際業務為長期增長開拓新機遇。另外她稱，已將AI全面應用於內部營運並為用戶提供更智能的體驗。

CFO單甦：日用百貨收入雙位數增長

京東首席財務官單甦表示，雖然第四季度出現一些短期波動，但財務狀況依然穩健，並且實現全年預期，當中帶電品類受到高基數影響，但日用百貨品類和平台及廣告收入仍保持強勁，在上季及全年均實現按年雙位數增長。他指出，收入結構變得更加多元化，隨著各品類盈利能力提升，以及廣告等高利潤業務佔比擴大，有信心看到更多元化的利潤來源。

末期息維持0.5美元 全年股東總回報率約10%

單甦指出，2025年股東總回報率達到約10%，其中回購股份佔流通在外普通股的6.3%，回購總金額約30億美元，年度現金股利約14億美元。他稱，未來將繼續通過穩健的業務發展及股東回報承諾，為股東創造價值。

日用百貨商品收入連續5季雙位增長

京東指出，上季電子及家電品類市場優勢依舊鞏固，儘管受高基數影響，全年收入依舊保持按年增長7.1%，而日用百貨品類連續5個季度雙位數增長，全年收入按年增長15.3%，佔商品收入比例逾40%，創年度新高，而商超品類已實現連續8個季度雙位數增長。至於服務收入全年按年增長23.6%，佔收入比例達到21.8%，創年度新高。

京東零售經營利潤跌逾2%

第四季京東零售收入錄得3019億元，下跌1.7%；經營利潤97.9億元，跌2.5%。京東指，AI已深度融入京東「超級供應鏈」，截至季末，京東數字人JoyStreamer服務商家數量突破5萬家，而在「雙11」期間，搭載JoyInside的生態產品銷量較「京東618」期間增長逾20倍，京東智能客服累計諮詢服務量超過42億次。

外賣在內新業務經營虧損148億

新業務季內收入141億元，按年增長2倍，經營虧損為148億元，按年擴大15.7倍，但按季收窄6%。京東表示，外賣保持健康發展，訂單量勢頭穩健，且餐飲訂單結構更加健康，第四季外賣總投入規模按季繼續收窄，主要得益於深耕用戶體驗和心智、精進營運效率，以及理性應對行業競爭。京東續指，京東外賣與京東零售的協同效應穩步釋放，在用戶增長、購物頻次提升、跨品類購買行為等方面，繼續取得明顯進展。

京東健康全年經調整盈利增36%

另外，京東健康（6618）去年全年經調整盈利65.3億2元，按年增長36.3%；收入734億元，按年增加26.3%。

京東健康首席執行官指，截至2025年底，已開設了超300家自營藥房門店，通過連接其即時零售業務，可以形成差異化供給，提升用戶的體驗。他又指，AI醫生「大為」已經實現了對權威臨床指南、醫學文獻的深度整合，截至去年底，互聯網醫院「大為」醫生完成數億次交互，好評率達到98%。

京東物流去年調整調少賺3% 京東工業多賺5%

京東物流（2618）去年全年經調整利潤錄得77.1億元，按年下跌2.6%；收入2171億元，上升18.8%。

京東工業（7618）去年經調整利潤11.3億元，按年升5.3%；收入239.5億元，升17.4%。