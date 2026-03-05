澳博去年經調整EBITDA跌15% 受結束衛星場拖累 「結構性影響基本消除」

澳博（880）去年全年經調整EBITDA按年跌15%至31.98億元；錄得淨虧損4.29億元，不派末期息。澳博表示，去年配合法規有序關閉旗下各衛星娛樂場，此轉型對短期業績受壓，導致整體盈利及市佔率均出現過渡性調整，但指出衛星場關閉的結構性影響已基本消除，資源重新配置完成，將繼續聚焦提升營運效率、推動利潤增長及強化產品組合，以拓展高質素客源基礎。

何超鳳：嚴謹態度創造長遠價值

澳博主席何超鳳表示，該集團在面對監管環境演變及競爭日趨激烈的市場格局下，經歷了重大的策略性重整，隨著過渡工作相繼落實，加上物業組合升級項目陸續投入營運，將繼續以嚴謹的態度為股東創造可持續的長遠價值。

非博彩收入升5%

去年澳博總淨收益281.7億元，按年跌2.1%。當中博彩淨收益262.03億元，按年跌2.4%；而酒店、餐飲、零售、租賃及其他收入則為22.9億元，按年升4.7%。澳博指出，受結束娛樂場影響，市佔率從2024年的13.1%降至11.9%。截至2025年底，該持有現金及銀行結餘30.1億元，債項為292.52億元。

上葡京全年收益按年增長12.1%至73.73億元，其中博彩毛收益60.66億元，增15.8%，經調整物業EBITDA為1.65億元，下跌66.9%。上葡京入住率96.5%，下降0.5個百分點，平均房租1240元，增長4.1%。

新葡京方面，收益76.97億元，按年下跌1.8%，博彩毛收益73.32億元，按年下降2.9%，經調整物業EBITDA為17.58億元，下跌16%。新葡京入住率98.2%，下降0.5個百分點，平均房租1395元，增長13.8%。

酒店業務分階段升級

該集團指出，新葡京及葡京酒店正協同推進分階段的升級優化，葡京酒店逾400間全面翻新的客房將於2026年下半年推出，與水晶宮全面啟用的時間安排相互銜接，而澳門新葡京亦正著手擴充客房規模。

上葡京新八佰伴將於年底結業

另外，澳博宣布，位於上葡京的新八佰伴，與控股股東澳娛綜合訂立終止協議，有關商鋪使用權將於年底屆滿後終止，新八佰伴將向澳娛綜合支付3189.5萬元。澳娛表示，物業交回後，擬提升綜合度假村的服務及設施，以更好地符合不斷變化的消費者偏好，將成為提升上葡京綜合度假村在路氹市場整體競爭力的催化劑。