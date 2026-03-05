Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股反彈回補下跌裂口 惟上方阻力重重｜古天后

股市
更新時間：10:39 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:39 2026-03-05 HKT

3月5日，大致多雲，日間短暫時間有陽光。據《紐約時報》報道，伊朗欲間接向美國提出和談，市場憧憬戰爭唔會持久，美股周三止跌後大反彈。由於預計中東戰事快結束，紐約期油抽升3.58%後倒跌1.72%，道指高開88點後，升幅一度擴大至352點，高見48854，收市升238點或0.49%，報48739；標指升52點或0.78%，報6869；納指升238點或1.29%，報22807點，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數曾回落13.44%至20.4。重磅股中，亞馬遜股價收市升3.9%，為升幅最大道指成份股；Tesla升3.4%，Meta升1.9%，Nvidia升1.7%

高盛：仍然太多未知因素

高盛行政總裁David Solomon出席澳洲投資會議時表示，市場對中東戰爭反應出乎意料溫和，目前仍然太多未知因素，甚難作推測，或需幾星期先真正消化影響。外電引述伊朗情報部門消息表示，有關伊朗希望間接向美國提出和談新聞報道純屬謊言。暫時中東戰火仍未停，市場仍充斥住不確定因素。

美國10年期債息尾段曾漲4.4個基點，至4.1厘，對息口較敏感嘅2年期債息轉升4.9個基點，至3.549厘。聯儲局理事（Stephen Miran）於彭博電視訪問中表示，他相信聯儲局繼續減息依然是合適做法，認為目前就中東戰爭對美國經濟影響作出立場是言之過早。高盛環球外滙和利率策略員Kamakshya Trivedi指出，若伊朗戰爭迅速降溫，聯儲局有望今年減息兩次。美滙指數一度回吐0.36%至98.7，日圓漲0.56%至156.86兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾抽高9.8%，至74,051美元。美匯指數回軟，資金再流入金市，現貨金價一度反彈2.31%至5,206.2美元。 

恒指倘企穩25700 反彈可持續

中東戰火拖累亞洲股市急挫，昨日韓股暴瀉12%；泰國股市急跌8%；日經指數亦跌逾3%，港股亦受拖累低開，恒指低開298點見25470已為全日高位，盤中跌幅一度擴大至809點，低見24958，午後跌幅收窄，但仍要跌518點，報收25249，連跌三日，成交額3,643億。港股3月開局出師不利，恒指累跌1,381點，昨日曾跌穿1月低位25630，更一度考驗250日線約25000水平，幸而最終仍守於250日線之上，於250日線見支持下，短線超賣下或見反彈。其實恒指已自1月底高位28056累跌逾3,000點，而250日線守住，中長線仍未扭轉牛市格局，現水平入場買入優質藍籌股，已為一個不錯切入點。尤其本來港股相對環球其他股市估值已相對便宜，目前估值更平絕全球，若然內地宏觀經濟能穩中向好，港股中長線價值預期已逐步浮現。

不過短線而言，地緣政治局勢仍充滿不明朗因素，港股縱有反彈，上方仍要面對重重阻力，暫難隨即V彈急升，走勢料較為反覆。由於隔晚美股顯著反彈，夜期及ADR亦大幅高水，夜期重上25500水平，今早黑期更重上25600水平，料今早大幅裂口高開。

昨日大市遺下一個下跌裂口25470-25727，料今日反彈先回補此裂口，裂口頂部能否企穩25700水平甚為重要，如能企穩25700，則反彈可持續。內地兩會已開幕，會期為七日，留意期間有否利好經濟政策出台，支持股市做好。反彈首個阻力為25750-25800，26000-26200阻力更大，除非大市能重返20日線即26500水平企穩，否則仍難言完全擺脫弱勢。

古天后

