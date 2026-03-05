恒指衝高回落 半日僅升210點 滙控等金融股領漲 電力設備股炒上 東北電氣漲24%｜港股開市

1212：恒指今早高開334點後，升幅最多擴大至487點，高見25736點，惟臨近中午升幅急劇收窄，半日僅升210點或0.83%，成交金額1,641億元。科指方面，半日幾近平收，跌不足1點，報4829點。

阿里及美團半日逆市向下

重磅藍籌股之中，以金融股領軍反彈，滙控（005）及友邦（1299）半日分別升3.1%及4%，港交所（388）及建行（939）亦分別升1.4%及0.9%。相反，阿里（9988）及美團（3690）仍逆市向下，兩股分別跌1.2%及1.7%。

中生製藥升6%冠藍籌 獲美銀看好

單計股價變幅，中生製藥（1177）半日升6%，為表現最佳藍籌；同業翰森製藥（3692）及信達生物（1801）亦分別升3.5%及3.2%。此外，九倉置業（1997）亦升3.6%。

消息面上，中生製藥宣佈與賽諾菲就其JAK/ROCK抑制劑羅伐昔替尼的全球（包括中國）開發、製造及商業化訂立獨家許可協議後，美銀指有關交易是內部研發能力的實證。該行認為，隨着與賽諾菲合作及羅伐昔替尼於2026年2月在中國獲批，中生製藥收入貢獻將從產品銷售轉向特許權使用費收入，同時鑑於賽諾菲在協議下負責全球開發及商業化，銷售及研發開支假設有望下調，將中生製藥目標價上調至8.9元，重申「買入」評級。

電力設備股受惠歐美缺電 大模型出海

板塊表現方面，電力設備股集體向上，其中東北電氣（042）半日勁升24%、上海電氣（2727）升15%；東方電氣（1027）及哈爾濱電氣（1133）亦分別升14.3%及8.9%。中金發報告指出，歐美電網設施老舊，加上近期暴雪警報頻傳，導致停電風險上升；另一方面，國內電價成本優勢凸顯，國產大模型搶佔全球市場份額，可望打開國產算力token出海機會，因此電力設備股有望受惠。

—————

0930：美國總統特朗普正式提名沃什出任下一任聯儲局主席，接替現任聯儲局主席鮑威爾；同時，聯儲局理事米蘭表示，繼續減息是合適做法，認為目前就中東戰爭對美國經濟影響作出立場是言之過早。

美匯回落 美股全線反彈

美匯指數回落，最新報98.69水平。美股三大指數周三亦全線反彈，道指收市升238點或0.49%，報48739點；標普500指數升0.78%或52點，報6869點；納指則升290點或1.29%，報22807點。油價繼續向上，但升幅已有所收窄，布蘭特期油今早升1.2%至82.44美元，WTI期油則升1.8%至76美元。至於金價最新報5,177美元水平，升約0.7%。

日股曾升逾4% 韓股反彈逾12%

亞太區股市方面，日經225指數今早曾升逾4%，韓國綜合指數更曾大幅反彈逾12%，並一度啟動熔斷機制，暫停「買盤」5分鐘，其中焦點股三星電子及SK海力士暫升逾13%及14%。港股今早開市亦見反彈，高開334點，報25459點。

騰訊旗下Supercell配合美國調查

科網股普遍向上，騰訊（700）旗下芬蘭遊戲公司Supercell Oy表示，正配合美國政府對其母公司數據處理方式的安全調查，騰訊開市報509.5元，升0.7%。阿里巴巴（9988）開市升0.5%；美團（3690）升1.7%；京東（9618）升1%。此外，重磅藍籌股中，滙控（005）及友邦（1299）亦分別升3%及2.6%。

小米擬每年推一款全新芯片

小米（1810）計劃每年發佈一款全新智能手機處理器芯片，並正準備針對海外市場推出自有的人工智能助教；該開市報32.56元，升1.75%。

中海油獲母公司增持 股價仍偏軟

石油股方面，中海油（883）發公告表示，中國海油集團增持A股70.55萬股，涉資約3,000萬人民幣；增持H股2,429.8萬股，涉資3.73億人民幣，惟中海油今早開市報26.88元，跌0.7%。其他油氣相關股中，中石油（857）則升0.2%；中港石油（632）反彈逾6%；山東墨龍（568）亦升2.2%；但百勤油服（2178）跌逾4%。黃金相關股方面，紫金（2899）開市升逾2%；赤峰黃金（6693）升1.6%；招金（1818）亦升1%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股4.66億元，南方恒生科技（3033）、騰訊（700）及中芯（981）分別獲淨買入9.44億元、8.49億元及2.61億元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及中海油（883）分別遭淨賣出34.59億元、1.8億元及1.39億元。

李澤銘：市場料已反映衝突不會短期結束

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，港股本身資金流動性強，一旦出現風險，港股作為市場ATM的屬性並沒有改變，因此導致港股周三出現明顯沽壓，目前市場風險主要來自中東局勢溢出，預期目前市場已預先部分反映中東衝突預計不會短期結束的風險，隨著衝突強度可能逐漸下降，港股、韓股及日股跌幅應會收窄，並慢慢形成底部，恒指短期則繼續於250天線約25000點先行整固。

他續指，韓股和日股先前處於歷史新高，尤其是韓國漲幅過大，再結合韓國投資者較進取投資風格，韓股槓桿比率較高，所以一旦遇市場回調，韓國股市中就容易觸發斬倉和追繳保證金的情況。