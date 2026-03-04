Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跌市吼實兩類股｜唐牛

股市
更新時間：09:37 2026-03-04 HKT
發佈時間：09:37 2026-03-04 HKT

美伊戰火持續，環球股市跌跌不休，預計火燒連環船下，殺倉情況將持續，從正面角度出發，優質股或有特價時段，我自己就會吼實兩類股份。

留意香港電訊上車機會

第一，高息股。眾所周知，高息股近年一向易跌難升，尤其那些業績穩定的，股價一直拾級而上，實在難以入場，好似每年增加派息的香港電訊（6823），且看今次有否上車機會。

飛達及太興近期發盈喜

第二，盈喜股。在績優憧憬下，通常易升難跌，低吸執雞值博率高，除了本欄多次提過的英皇鐘錶珠寶（887）外，還可以留意新近發盈喜的飛達控股（1100）及太興（6811）。

唐牛

