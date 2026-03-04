港股收跌518點 友邦跌逾4% 宏橋逆市向上 分析：資金正重新流向美元｜港股開市

受中東戰局持續緊張、以至油價飆升導致通脹重燃的憂慮下，即使美國總統為穿越霍爾木茲海峽的油輪提供海軍護航和政治風險保險，市場仍然維持避險模式，風險資產幾乎全線下跌，其中港股全日維持弱勢，恒指一度急跌810點，低見24958點，幸好低位有支持，尾市跌幅收窄，收報25249點，跌518點或2.01%，成交3,643億元。科指收報4829點，跌47點或0.96%。

滙控及阿里全日跌逾3%

藍籌股中，友邦（1299）、藥明生物（2269）及長和（001）齊跌逾4%，為表現最差的藍籌之一，滙控（005）及阿里（9988）兩大重磅股亦跌逾3%；相反，中國宏橋（1378）獲摩通看好，料成為鋁供應中斷的受益者之一，股價逆市升逾6%。

光大證券國際證券策略師伍禮賢在接受訪問時表示，中東地緣政治風險不僅衝擊亞太區市場，也引發了對油價飆升的憂慮，警告避險情緒已見升溫，資金正重新流向美元，對人民幣匯率構成壓力。他坦言，在整個亞太區股市下跌的環境下，港股難以倖免，其中持有大型科技股如阿里巴巴（9988）、騰訊（700）的投資者，也在此輪跌市中遭受較大損失。同時，由於香港經濟與內地經濟緊密相連，內地經濟若受影響，亦會間接傳導至香港。

留意公用股及電訊股

對於跌市之下可以吸納那些股票，伍禮賢認為，現在市況未穩，短期還是比較波動，對於大部份穩健投資者來說，應該控制倉位，不要太進取，可以部署一些防守性為主的股份，例如一些本地公用股如中電（002）或港燈（2638），本地電訊股則可選擇香港電訊（6823）；另外，中資電訊商則可選中移動（941）、中國聯通（762）及中國電信（728）。

1215：恒指今早低開298點後，持續反覆下跌，最多曾跌805點，低見24963點，截至中午報25051點，跌716點或2.78%，險守兩萬五關口，半日成交2,076億元。科指方面，中午報4780點，亦跌95點或1.96%。除了港股外，日股及韓股等環球股市也大跌，甚至出現金股債同步向下的罕有情況，市場有意見認為，目前市場反應是面對高度不確性的經典表現。

滙控、友邦及阿里半日領跌大市

重磅藍籌股中，金融股及科網股向下，滙控（005）及友邦（1299）半日分別跌3.7%及5.5%，連同阿里（9988）跌逾4%，3隻股份已拖低恒指249點。此外，美國白宮據報正討論是否允許騰訊（700）保留對主要遊戲公司的持股，該股半日跌1.6%至502.5元，正考驗500元大關。

國壽半日跌7%成表現最差藍籌

若單計股價變幅，國壽（2628）半日跌6.7%，為跌幅最大藍籌，同業平保（2318）亦跌4.6%；藥股亦見沽壓，藥明生物（2269）半日跌半成，信達生物亦跌4.4%。

消息面上，摩通指內險股春節後落後大市，因主要保險公司尚未公佈正面盈利預告，但該行不認同這是本季盈利風險，又指市場共識2026財年純利預測已顯示按年跌9%，因此現階段市場共識進一步下調風險有限。開源證券則指，2026年開年前後內險股搶跑上漲帶來高基數外，AI衝擊擔憂也對行業帶來負面壓制，但認為回調帶來佈局機會。

中海油半日跌4% 中港石油瀉近四成

板塊表現方面，雖然中東緊張局勢持續，油價及金價仍維持相對高位，但油股及金股已出現疲態，中海油（883）跌3.9%，中石油（857）及中石化（386）跌逾4%，中港石油（632）大跌38%；油服股中，百勤油服（2178）跌25%，中石化油服（1033）跌近12%，山東墨龍（568）則跌近5%。

黃金相關股方面，紫金（2899）半日跌4.4%；同系紫金黃金國際（2259）跌4.5%；山東黃金（1787）及招金（1818）分別跌4.2%及跌3.5%，赤峰黃金（6693）則跌2.8%。

個股消息中， 市傳新世界發展（017）與黑石集團的談判遇到阻礙，主因鄭氏家族不願放棄控制權。該股半日收報9.13元，跌逾4%。

0930：隨着伊朗控制霍爾木茲海峽刺激油價飆升，令市場憂慮通脹重燃，美股周二表現全線向下；不過，美國總統特朗普其後宣布為霍爾木茲海峽的船隻做保險擔保，又稱美國海軍在必要時將盡快開始護送油輪通過霍爾木茲海峽，紓緩了石油運輸中斷憂慮。

美股三大指數尾市跌幅收窄，其中道指收市僅跌403點或0.83%，報48501點；標指跌64點或0.94%，報6816點；納指跌232點或1.02%，報22516點。至於反映中概股走動的金龍指數，周二跌3.34%至6958點。

美匯持續向上 日韓股市捱沽

此外，美匯指數持續向上，最新報99.2水平，再升約0.14%；金價昨日回吐逾4%後，今早有所反彈，升約1.3%至5,156美元水平；油價持續高企，其中布蘭特期油升1.2%至82.35美元，WTI期油則升1%至75.28美元。

另一方面，亞太區股市今早開市繼續受壓，韓股暫跌近5%至5503點，日股暫跌2.8%至54698點。港股今早開市則報25469點，跌298點或1.16%。

馬雲率核心管理層齊聚雲谷學校

科網股普遍弱勢，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲據報率領阿里及螞蟻核心管理層齊聚杭州雲谷學校，該股開市報131.2，跌2.7%；騰訊（700）跌0.9%；美團（3690）跌1.3%；京東（9618）跌1.1%；百度（9888）亦跌2.3%。

小米新一代SU7實車大規模進店

小米（1810）旗下小米汽車則宣佈，新一代SU7實車今日（4日）起陸續大規模進店，該股開市報31.46元，跌0.4%。

油服股熱炒 山東墨龍開市升15%

近期熱炒的石油相關股個別發展，中海油（883）跌0.6%；中石油（857）跌0.1%；中港石油（632）則升4.5%；山東墨龍（568）及百勤油服（2178）分別升15%及12%。黃金相關股方面，紫金（2899）開市跌逾3%；赤峰黃金（6693）跌逾5%；招金（1818）亦跌3.6%。

中生製藥與賽諾菲安萬特簽協議

中生製藥（1177）公佈附屬公司正大天晴已與賽諾菲安萬特一間全資附屬公司（Sanofi）就集團的JAK/ROCK抑制劑羅伐昔替尼在全球的開發、生產及商業化訂立獨家授權協議。該股開市報5.67元，跌0.7％。

北水動向方面，昨日淨買入港股60.81億元，騰訊（700）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入25.59億元、23.43億元及14.13億元；而阿里巴巴（9988）、中遠海能（1138）及長飛光纖（6869）分別遭淨賣出12.09億元、3.84億元及2.93億元。