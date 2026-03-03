美股恐慌情緒高漲 道指一度瀉1280點 收跌403點 專家：市場轉向恐慌性拋售

中東戰火連天，環球市場恐慌情緒持續升溫，美股三大指數急速向下，道指開市急跌逾900點，開市後跌幅擴大至1100點，曾低見47,767點，跌2.3％。

綜觀全日，道指最多暴瀉1280點，恐慌指數VIX急升27%，高見27.3，續見3個月高。最終，道指以48501點收市，跌403點，跌幅0.8%；標普500亦一度跌逾2%，其後跌幅收窄，收報6816點，跌64點，跌幅0.9%；納指曾大跌2.16％，最終收市報22516點，跌232點，跌幅1%。

美元升穿99 10年債息破4.1厘

中東戰事加劇，市場開始憂慮中東國家的防空系統防禦能力。美國駐沙特阿拉伯首都利雅得大使館遭無人機攻擊，美國國務院下令撤離卡塔爾、科威特、巴林、伊拉克及約旦的人員。伊朗支持的黎巴嫩真主黨，亦動用飛彈及無人機攻擊以色列特拉維夫。

資金紛紛避險，美元指數升穿99關口，報99.283，升0.75%；10年期債息升穿4.1厘，報4.113厘，升7.9點子。另外，美油、布油升勢擴大至9％，黃金跌逾3.5％，報5138美元，白銀跌近9％，報81.9美元。

全球航空業ETF跌4.22%，半導體ETF下跌4.03%，全球科技股指數ETF跌3.24%，科技業ETF跌2.13%，能源業ETF漲0.90%；標普500能源指數高開0.8%。

美光科技（MU）股價下跌8%，西部數據（WDC）下跌7.2%，希捷科技（STX）下跌6.2%，閃迪（SanDisk）下跌5.4%，黑石（BX）股價下挫7.5%，跌至2023年11月以來低位。

美股部分無人機概念股上升，Red Cat Holdings大升超11%，Unusual Machines升超7%，AeroVironment升超5%，AgEagle天線系統升近4%。

市場料減息時間延至9月

利率期貨監察工具FedWatch數據顯示，主流預計今年首次減息的時間由7月延至9月。7月減息的機率從63.2%急跌至47.2%。

專家：資金重新追捧美元

瑞穗銀行指出，市場正從「去美元化」到爭相獲取美元流動性，「市場並非突然愛上美元，而是在市場拋售情況下，世界仍然以美元結算、資金以美元結算、對沖以美元結算，最終也以美元購買能源。」

CG資產管理投資經理Emma Moriarty指出，市場在周一明顯低估中東局勢的影響，但白宮的態度清晰表達有意讓衝突持續更久，「並且不惜一切代價。」

Panmure Liberum策略主管Joachim Klement表示，投資者情緒正逐漸從有序沽貨，轉向恐慌性拋售，市場開始出現過度反應，預計恐慌性拋售將持續一段時間，但認為「最終會帶來買入機會。」

