王冬勝兩會倡推出大灣區新股通 加速人民幣國際化 試點初期名單納入A+H股

股市
更新時間：18:18 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:18 2026-03-03 HKT

全國政協委員、香港匯豐銀行主席王冬勝，對全國兩會關注進一步推動大灣區深度互聯互通、金融支持農業發展等議題，提倡推出「大灣區新股通」，以提高境內資本市場制度的包容性和適應性，並推進人民幣國際化。

料長遠要求與深港通銜接 涵蓋50億市值股份

王冬勝建議，大灣區港股通試點初期可將A+H上市公司納入名單，即允許內地投資者購買A股上市公司在港交所新發行的股份，以及允許香港本地及海外投資者購買港股上市公司在深交所新發行的股份。他指，隨著試點成熟，可將投資標的擴大至市值大於50億元人民幣或港元的擬上市企業，相關有關要求與深港通相銜接，有利於兩地投資者認購後通過深港通繼續交易。

沿用深港通機制 不設每日額度

在合格投資者方面，他認為可沿用深港通機制，參與境內IPO的香港本地及海外投資者，須符合香港聯交所的資格規定，參與港股IPO的內地投資者，則須滿足深交所港股通投資者適當性管理要求。

他又認為，應對投資者資金採用閉環管理，深交所投資者和上市主體可使用人民幣，而港交所的投資者和上市主體可使用港元或離岸人民幣。他稱，考慮到新股發行並非日常交易，因此無需設置每日交易額度，而持股比例可沿用《內地與香港股票市場互聯互通機制若干規定》的要求。

倡提升農業氣候適應項目風險識別

另一方面，身兼全國人大農業和農村委員會副主任的王冬勝指出，農業氣候適應項目在風險識別和資金接續方面，仍有提升空間，建議在既有「氣象+」政策基礎上打通數據與金融風險模型的應用通道，圍繞農業生產構建核心指標體系，如區域極端天氣發生頻率、災害暴露程度、歷史減產幅度、農業氣象預警覆蓋率等，明確其與收入波動及違約風險之間的關係。他又指出，應在現有綠色金融標準體系下完善農業氣候適應指標體系，並建立以風險改善為基礎的階段性支持與市場化接續機制。

