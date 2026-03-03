Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東局勢累中日韓股市向下 韓股暴跌逾7%最傷 三星瀉近一成 外資兩日賣出10萬億韓元

股市
更新時間：14:30 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-03 HKT

美伊局勢持續緊張，市場關注事件對油價、以致通脹及未來息口前景影響，亞太區股市普遍下跌，其中南韓綜合股價指數（KOSPI）最傷，收市暴跌452點或7.24%，報5791點，創2024年8月5日以來最大單日跌幅，被外界稱為「黑色星期二」。報道提到，當地股市上午遭外資賣出逾3萬億韓元（約160億港元），若加上前一個交易日（27日）外資賣出逾7萬億韓元，即兩個交易日共計湧現超過10萬億韓元的沽壓（約533億港元）。

日股跌逾3% 創去年11月後最大跌幅

日本股市同樣重挫，其中日經225指數收市跌1778點或3.06%，報56279點，創2025年11月以來最大跌幅。有分析指出，受中東緊張局勢升級影響，早前大舉買入亞洲市場股票的對沖基金正急於重新評估其倉位。

A股三大指數下挫 油氣股持續爆發

內地股市方面，A股三大指數全線下挫，其中上證指數跌1.43%至4122點，深證成指跌3.07%至14022點，創業板指亦跌2.57%至3209點。全市場成交額3.16萬億元人民幣，較前一交易日增加1118億元，全日逾4,800隻個股下跌。板塊表現方面，油氣板塊持續爆發，「三桶油」盤中集體漲停，中石油漲停創近17年新高；航運港口板塊跟漲，中遠海發、中遠海能等多股漲停。不過，白銀、稀土、有色金屬股集體下挫，國防軍工、大飛機板塊、商業航太及衛星互聯網板塊亦向下。

韓股一度觸發「臨時停牌」機制

據南韓媒體報道，美國與以色列向伊朗展開攻擊後，中東地緣政治風險迅速增加，加上霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，令投資信心嚴重受挫。南韓綜合股價指數今早低開78點或1.26%，以6165點開市，其後跌幅一度收窄，高見6180點，但隨着外資大規模拋售，午後持續向下，並以全日最低位收市，暴跌452點或7.24%，收報5791點。此外，當地股市盤中更曾觸發暫停程式化交易的「臨時停牌」（Sidecar）機制。

除了軍工股及石油股之外，多數南韓產業股份均走弱，對指數構成下行壓力。其中，市場焦點股三星電子跌逾9%；SK海力士曾跌逾一成；SK Square跌逾9%；現代汽車及起亞更跌11%。

