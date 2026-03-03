兆威機電及埃斯頓國配已足額 廣合科技開始IPO預路演

綜合外電報道，美伊開戰，惟亞洲IPO（首次公開招股）項目持續推進。A股廣合科技開始香港上市預路演，可能集資4.5億美元（約35.1億港元）；次日招股的兆威機電（2692）和埃斯頓（2715）的國際配售認購已足額，兩股均已在內地掛牌。

未見投資者撤回IPO定單

《IFR》引述多個銀行家指，投資者已預期會發生戰爭，故其昨日早上的反應較為冷靜，並忙於對沖其倉位，而非恐慌性拋售，另未見投資者撤回IPO定單，反而有一些新的定單。如果戰爭持續較預期長，或戰況加劇，預計交易將會無可避免地受到影響。

不過，有發行人可能暫緩原定本周進行的後續發行或股票相關交易，因為現時市場情緒轉變快，有風險，亦難以進行定價。

另一篇文章引述知情人士指，內地股市整體抵禦表現良好，廣合科技的股價亦相當有韌性，目前投資者對其IPO交易的興趣強烈。另一個消息人士表示，此為後續發行，如果市況惡化，廣合科技只需要提供更大的折讓，以吸引投資者。廣合科技為印刷電路板（PCB）製造商，昨日A股收報117.81元人民幣，跌1.6%，年初至今累升44.3%。