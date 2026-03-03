恒指跌291點失守兩萬六 中石油升4% MINIMAX績後漲9% 專家料試兩萬五｜港股收市

中東戰火持續擴大，亞洲股市幾乎全部受壓，周二復市的韓國股市補跌，跌逾7%收市，跑輸主要亞洲股市。港股受外圍拖累及觀望兩會政策，呈現高開低走格局，失守26000關收市，恒指收報25768點，跌291點，創今年以來新低，連跌兩日，累跌862點。大市成交增至3705億元，北水繼續撈貨，再淨流入60.81億元，連續第三日淨流入。在中東緊張局勢下，油氣股再獲炒作。

恒指高開131點，升幅曾擴大至159點，但隨著外圍沽壓沉重，加上港股重磅股走低，恒指掉頭向下，尾段最多跌332點，全日收報25768點，跌291點。國指收報8608點，跌93點；科指收報4876點，跌112點。

韓股復市補跌7%

外圍股市中，韓國綜合指數復市後大跌7.24%或452點，收報5791點；緊追其後的是日經225指數，跌3.06%或1778點，收報53279點；台灣加權指數跌2.2%或771點，收報34323點；至於滬深股市亦跌3.07%至1.43%不等。

新奧能源漲5%冠藍籌 油氣股又喪炒

港股板塊方面，中東戰爭影響下，國際油價繼續追高，多數油氣股逆市再獲炒作。中石油（857）走高5%，收報10.43元；中海油（883）漲3.2%，收報27.6元。燃氣股中，天倫燃氣（1600）彈高11.7%，收報3.14元；新奧能源（2688）漲5.1%，收報71.85元，為表現最佳藍籌股。油氣服務股亦進一步急升，百勤油服（2178）勁漲71.2%，收報0.25元；中港石油（632）飆48.3%，收報0.89元；山東墨龍（568）大升26.1%，收報11.79元；中石化油服（1033）升13.4%，收報1.52元。

霍爾木茲海峽關閉 東方海外升3%

伊朗宣佈關停霍爾木茲海峽，多家國際航運巨頭紛紛採取避險措施並上調費用，航運股走強，中遠海控（1919）漲5.2%，收報16.29元；東方海外國際（316）升2.9%，收報157.8元；中遠海能（1138）向上2%，收報20.9元。

有色金屬概念股則普跌，贛鋒鋰業（1772）走低10.9%，收報59.15元；紫金黃金國際（2259）大跌8.5%，收報224元；同系的紫金（2899）下滑6.1%，收報43.22元；江西銅業股份（358）跌7.1%，收報42.56元。

網易逆市升1% 可轉主要上市

科網股走勢不一，網易（9999）獲港交所通知可轉為雙重上市，網易股價漲1.4%，收報179.8元。而小米（1810）挫4.7%，收報31.58元；美團（3690）跌2.3%，報75.65元；阿里巴巴（9988）跌1.2%，收報134.8元；京東（9618）下滑0.9%，收報100.4元；騰訊（700）跌0.7%，收報510.5元。另外，重磅股匯豐控股（005）亦跌2.8%，收報135.8元。

個股方面，MINIMAX（100）公布上市後首份成績單，2025年收入按年增長逾1.5倍，獲大行唱好，股價逆市急升9.1%，收報821元。匯量科技（1860）發盈喜，料去年盈利大增逾2.4倍，股價揚8.7%，收報13.04元。

梁杰文：中東局勢穩定前大市氣氛差

宏高證券投資經理梁杰文表示，現時伊朗封鎖重要航運海峽，影響原油供應，中東局勢升級，且暫未見停戰的曙光，導致市場避險意識高漲並開始拋售股票，加上投資氣氛轉差下，加劇港股的科技股跌勢。他認為，除非短期內中東局勢可轉穩定，否則短期內恒指或下試25000點。

---

恒指今早高開130點，一度回落跌151點後迅速反彈，中午收報25985點，跌74點或0.29%，成交額1875.65億元。科指半日跌50點或1.02%，報4938點。

受到伊朗威脅將摧毀試圖通過霍爾木茲海峽的船隻的影響，倫敦期油升逾2%，中石油（857）升4%為表現最好藍籌股；中海油（883）升2.31%；不過中石化（386）跌1.78%。

油氣服務股急升，山東墨龍（568）升58.82%至14.85元；中石化油服（1033）升32.09%至1.77元；中海油田服務（2833）升3.8%至11.21元。

中東局勢緊張亦導致運費上升，航運股走強，東方海外國際（316）升3.33%；中遠海控（1919）升4.9%。

科網股走勢不一，網易（9999）升2.59%；騰訊（700）升0.68%；京東（9618）升0.49%；阿里巴巴（9988）升0.44%；百度（9888）升0.08%；美團（3690）及小米（1810）分別跌1.23%及3.02%。

AI概念持續火熱

AI應用股持續火熱，MINIMAX（100）公佈去年第四季度收入，達2600萬美元，較同期增長131%，遠超市場預期，消息刺激股價升17.81%至886.5元；智譜（2513）亦升4.73%至576元。

銀行板塊集體走強

另外，國泰海通證券研報指出，2026年銀行基本面將收益於息差降幅收窄、信用成本穩中有降，預期延續改善趨勢。消息利好銀行股集體拉升，建設銀行（939）升2.19%；工商銀行（1398）升1.42%；中國銀行（3988）升1.32%；招商銀行（3968）升1.12%。

---

中東戰爭持續，特朗普指戰爭初步預估持續4至5周，但目前進度大幅超前，並舉例指原本預估需要4周才能瓦解伊朗軍事領導層，但實際上只花約1 小時就達成；不過，他亦未有為時間設上限，揚言「無論需要多少時間都沒關係」。此外，他更指不排除向伊朗派遣美國地面部隊，並宣稱在周六發動襲擊後，已不在乎民意調查。

美股三大指數周一先跌後回穩，道指收市跌73點或0.15%，報48904點；標指升2點，報6881點；納指則升80點或0.36%，報22748點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌1.08%至7198點。

油價及金價繼續向好，其中現貨金價昨日一度上漲至5,419美元，其後回落，今早暫報5,371美元，升約0.9%；現貨銀價今早則暫報90.3美元，升約1.2%。油價方面，布蘭特期油暫升1%至78.51美元，WTI期油則升0.7%至71.71美元。

阿里開市升近2% 美團續跌

港股方面，恒指今早高開130點，報26190點。科網股普遍回穩，阿里巴巴（9988）開市升1.9%；騰訊（700）升0.8%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）亦升0.8%；惟美團（3690）跌0.2%

石油相關股續熱炒，中海油（883）升0.2%；中石油（857）升0.6%；中港石油（632）、山東墨龍（568）及百勤油服（2178）更升15%。

MINIMAX收入按年多近1.6倍

個股消息中，MINIMAX（100）昨日公佈上市後首份成績表，去年度經調整淨虧損2.5億美元，按年擴大2.7%；收入7,903.8萬美元，按年多近1.6倍，當中內地以外地區佔73%。該股開市報752.5元，跌1.4%。

相關文章：MINIMAX上市後首份業績 全年經調整虧損2.5億美元 迎大規模智能供給爆發

小鵬料完全自動駕駛3年內到來

此外，小鵬汽車（9868）董事長何小鵬宣佈，小鵬汽車第二代VLA（視覺-語言-動作模型）將於本月正式迎來推送，將推動自動駕駛從「極客嚐鮮」走向「大眾常用」。他又指，完全自動駕駛將在1至3年內到來。小鵬汽車股價今早報67.1元，微跌0.2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股162.14億元，南方恒生科技（3033）、盈富基金（2800）及小米（1810）分別獲淨買入31.23億元、24.47億元及16.29億元；而阿里巴巴（9988）、美團（3690）及中芯（981）分別遭淨賣出13.89億元、2.44億元及1.55億元。

