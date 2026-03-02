Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MINIMAX上市後首份業績 全年經調整虧損2.5億美元 迎大規模智能供給爆發

更新時間：18:31 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:31 2026-03-02 HKT

MINIMAX（100）上市後公布首份成績表，去年度經調整淨虧損2.5億美元，按年輕微擴大2.7%；收入7903.8萬美元，按年多近1.6倍，當中內地以外的地區佔73%。截至去年底，該公司累計服務超過200個國家及地區的逾2.36億名用戶，以及來自超過100個國家及地區的21.4萬企業客戶以及開發者。MINIMAX績前收報752.5元，跌1.4%，市值2360.1億元。

該公司去年度毛利率為25.4%，按年大增13.2個百分點，主要因為模型及系統效率提升，以及基礎設施配置的優化。其去年研發開支逾2.5億美元，按年增加33.8%，主要因為持續開發及完善基礎模型及多模態能力，模型迭代及升級增加，令與訓練活動相關的雲服務開支增加。

未來向AI時代的平台型公司邁進

該公司認為接下來一年的模型智能水平會進一步提升。編程領域將迎來L4至L5級別的智能，從「工具」走向「同事級」協作；辦公領域將複刻去年編程領域的進步速度；多模態創作也將走向「直出可交付」的中長內容，甚至出現流式、實時輸出的新形態。這三件事疊加，意味著將迎來更大規模的智能供給爆發，以及應用層前所未有的創新窗口期。

展望未來，在公司戰略層面，MINIMAX會從大模型公司向AI時代的平台型公司邁進， 持續定義和推動新的智能範式，不斷提升技術和產品的創新能力，以及可擴展的基建和Token吞吐能力，同時深化商業化佈局，並深耕全球市場機會，為全球用戶和合作夥伴提供更強大的智能。

