太興發盈喜 料多賺最多75% 股價一度逆市升逾6% 

連鎖餐飲集團太興集團（6811）今早（2日）發盈喜，預期2025財年錄得股東應佔溢利介乎約1.05億元至1.1億元，較2024財年約6,274.9萬元增長約67%至75%。該股今早曾升逾6%至1.18元，暫報1.16元，續升逾4%。

受惠精準推廣及成本控制

對於盈利大增，太興指集團致力提升盈利能力，主要核心品牌的經營溢利率較2024財年提升，帶動港澳地區盈利表現，一方面得益於精準的品牌推廣及市場營銷策略，推動核心品牌取得同店銷售增長，一方面則通過持續精簡流程及成本控制，進一步提升效益並降低營運成本。

其次，太興於中國內地的整合策略於本年度已漸見成效，亦進一步提升集團的整體溢利。

太興又指，將繼續堅守審慎理財及嚴謹控制成本的原則，以確保營運現金流穩健及財務狀況良 好。同時，將繼續以發展多元品牌為核心策略，並積極優化會員系統，提高顧客黏性，吸引新客戶群並提高現有客群的複購率，以進一步推動營業額增長。此外，集團將持續善用科技，優化各部門流程及效率，提升核心競爭優勢。董事會稱，對集團未來發展充滿信心。