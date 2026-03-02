長江穩定回報無懼風雨｜阮子曦

踏入馬年先祝各位投資者股運亨通，投資路上得心應手，身體健康，馬到功成。周末中東戰雲密布，商品期貨以至虛擬貨幣價格走勢異常波動，在系統性風險不斷增加的投資環境，正所謂下一刻會發生甚麼事幾乎是不能預測及分析。然而，現時港股對國際局勢大環境，反應及敏感度已不如以往，故此筆者預計地緣政治局勢升溫對港股的負面影響可能較細。

面對此等環境局勢，雖然筆者認為在選股方面就不需要「不理好醜」地大幅減持手上持倉，但是投資取向亦應該傾向稍為保守，當中穩陣的選擇不妨留意近日動作多多的長和系。

彷彿重現「千億賣橙」經典

近日長江集團由長建（1113）主導的「千億賣電」交易正式敲定，一時間傳統媒體與網絡平台報導如潮水般湧現，聲勢浩大，彷彿重現當年和黃「千億賣橙」那場轟動一時的經典案例，而主席李澤鉅也展現出父親的風範。事實上，這次長實集團出售英國電力網絡業務UK Power Networks的股權，不僅金額驚人，更被市場視為李氏家族新一代商業策略的鮮明縮影。

值得留意的是，李澤鉅評論交易時表示，將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場（包括英國及其他地區）的優質項目，乃清楚傳達了一個核心訊息：公司未來的投資方向，將繼續牢牢鎖定在「受規管行業」與「長期穩定合同」這兩大特徵的項目上，而非追求高風險、高波動的短期暴利機會，當中UK Power Networks可說是這類穩定回報投資的最佳範例。

集團持有該業務多年，期間透過穩定的股息分派累積可觀現金流，最終在出售時再實現巨額資本收益。粗略計算，連同歷年收取的分派以及今次出售所得，長江集團在這單項目的總現金回報已高達約6倍，充分展現這類資產的長期價值。

長建持多項受規管業務

受規管行業與長期合同項目的最大優勢，在於其抗周期能力極強。不論經濟處於高峯還是低谷、市場氣氛樂觀抑或恐慌，這類業務通常都能在特定監管框架下，享有相對可預測的收入來源與合理利潤回報。以電力、天然氣、水務、污水處理等公用事業為代表，它們多屬民生必需品，需求穩定且具剛性；同時政府或監管機構往往會設定清晰的價格調整機制與投資回報率，讓企業在可控風險下獲得可靠收益。

在投資者而言，更值得留意的是集團旗下長江基建目前亦同時持有多項這類受規管或半受規管業務，例如英國的UK Power Networks電力網絡、澳洲及英國的天然氣輸配網絡、各地食水供應與污水處理系統、燃氣發電廠、廢物管理設施，以及近年積極發展的「焚廢為能」（廢物焚燒發電）項目。這些業務每日提供穩定現金流；等到時機成熟、估值吸引時，又可透過出售或部分減持方式，讓集團「養大賣肥」，實現一次性的巨額資本回報。而這種「先養雞生蛋、再高價賣雞」的模式，正是長江系一貫擅長的投資邏輯。

這種「防守型增長」策略，讓長和系列旗下公司在過去數十年風雨中屹立不倒。面對全球利率波動、地緣政治風險、經濟周期起伏，它們選擇避開高槓桿的投機領域，轉而深耕這些具防禦性、能穿越周期的優質資產。對投資者而言，這種模式不僅帶來相對穩定的股息收入，也在關鍵時刻提供強大的資本變現能力。