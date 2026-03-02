港股如隨外圍大幅調整 或提供上車機會｜古天后

3月2日，大致多雲，早上有一兩陣微雨，部份地區有霧。3月開局，資本市場即受到中東戰火影響，中港股市短期無可避免亦有震盪。上周一恒生指數以裂口爆升668點，當日曾收復5日、10日及20日線，可惜升勢無以為繼，翌日再度失守三條平均線，其後反覆爭持，上周五雖反彈至26630收市，全周計恒指回升217點或0.82%，但2月份恒指卻累跌756點或2.76%，走勢明顯轉弱，尤其科指表現更差，不僅早已跌穿有牛熊分界線之稱嘅250日線（5586），甚至一直於全部移動平均線之下。

25800至26200為牛證重貨區

恒生指數於周五夜期及ADR時段，隨美股走軟向下，恒指又打回原形，重返26500水平之下。周末期間，美國及以色列向伊朗發動聯合攻擊，伊朗最高領袖哈梅內伊於襲擊中喪生，德黑蘭政府宣布全國哀悼40日。哈梅內伊之死，或令中東地緣局勢更趨惡化，但同時亦有機會令美伊加快返回談判桌，暫時仍屬未知數，但即時各地股市先應聲下跌，黑期跌至26300水平，金價則急升至5,300美元水平之上。預期今早港股將裂口低開，回落至2月份低位26300水平，而26200-26300為牛證重貨區，下方25800-26200亦有大量牛證結集，不排除港股借外圍股市乘勢而下，幹掉25800-26200呢個牛證重貨區，並回試1月低位約25700水平。

展望本周，內地將舉行人大會議，市場將聚焦經濟增長目標、赤字率、財政刺激力度、以至不同行業政策等對資產市場帶來潛在影響。本周港股及美股有唔少重磅股公布業績，相關股份業績表現仍左右大市表現。不過多重陰霾仍籠罩全球資本市場，市場避險情緒高漲，料港股再向下尋找支持機會較大，不排除恒將跌穿1月低位。如港股無法企穩26300，日線圖頭肩頂形態影響下，大市將先下試25900-26000水平尋找支持，如跌破25500水平，進一步向下考驗25000水平尋找支持。至於反彈阻力為26600-26800，如無法重穩26800企穩，則調整持續。

25000或24500或成入場機會

不過目前港股相對其他市場，估值上仍較吸引，尤其AH股溢價再度拉闊，正因為如此，上周三開始，已見北水再度回復淨流入。加上內地本周舉行人大會議，內地「十五五」規劃中以科技自立自強。半導體、AI 算力、尖端科技、航天軍工等板塊，或於今年迎來更多國策補貼與訂單支援。其實每次危機背後，都隱藏住財富重新分配機會，有危即有機，今次港股如向隨外圍下跌作較大幅度調整，或者係一個入場機會，如恒生指數於本月跌至25000/24500水平，將成為一個不錯切入點。

古天后