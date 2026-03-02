Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亂世下必備三資產｜唐牛

股市
更新時間：09:01 2026-03-02 HKT
發佈時間：09:01 2026-03-02 HKT

剛過去周末，美國及以色列襲擊伊朗首都德黑蘭，伊朗同步對準位於科威特、阿聯酋、卡達和巴林的美國基地。今日港股以至環球股市難免波動，但三種資產——黃金、石油、軍工料可受惠。

未有貨絕不建議今日高追

黃金作為傳統避險資產，往往在地緣政治風險升溫時造好，今次若突破歷史高位5,500美元，我不會意外。油價方面，因為石油供應隨時中斷，加上海上交通變數大，油價彈升好合理，油股自然受惠。最後就是軍工股，邏輯更簡單，就是各國加大軍備預算的受惠股。

留意，標題說是必備三資產，但未有貨的，絕不建議今日高追，一來值博率欠奉，二來一旦戰爭迅速結束，走勢肯定180度轉變，是故最佳操作，就是趁市靜慢慢收集。我自己一向已有貨，再次證明多元資產、分散風險、加強回報的重要性。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
26分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
18小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
16小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
12分鐘前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
14小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
11小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
11小時前