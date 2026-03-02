亂世下必備三資產｜唐牛

剛過去周末，美國及以色列襲擊伊朗首都德黑蘭，伊朗同步對準位於科威特、阿聯酋、卡達和巴林的美國基地。今日港股以至環球股市難免波動，但三種資產——黃金、石油、軍工料可受惠。

未有貨絕不建議今日高追

黃金作為傳統避險資產，往往在地緣政治風險升溫時造好，今次若突破歷史高位5,500美元，我不會意外。油價方面，因為石油供應隨時中斷，加上海上交通變數大，油價彈升好合理，油股自然受惠。最後就是軍工股，邏輯更簡單，就是各國加大軍備預算的受惠股。

留意，標題說是必備三資產，但未有貨的，絕不建議今日高追，一來值博率欠奉，二來一旦戰爭迅速結束，走勢肯定180度轉變，是故最佳操作，就是趁市靜慢慢收集。我自己一向已有貨，再次證明多元資產、分散風險、加強回報的重要性。

唐牛

