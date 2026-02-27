新世界中期淨虧損收窄44% 黃少媚：撇除減值已轉賺 有信心市況好轉後盈利改善

新世界（017）去年底止中期核心經營溢利36.36億元，按年下跌17.7%，不派息。該集團淨虧損為37.3億元，按年收窄43.8%，該集團指，淨虧損包括多項非現金撥備及一次性虧損，若撇除非現金撥備及一次性虧損，會錄得淨利潤。

目前無供股或配股計劃

新世界行政總裁黃少媚表示，該集團營運及財務保持穩定，業務繼續穩中求進，有信心在市況好轉後，盈利表現逐步改善，重申目前未有供股或配股計劃。新世界首席財務總監兼聯席公司秘書劉富强亦稱，現時未有進一步「削債」計劃，正繼續全力推進銷售，加快資金回籠。

11 SKIES安排持續與機管局磋商

黃少媚指出，自去年提出七招減債及早前完成882億元再融資後，營運情況已穩定下來，於提升收益及少支出方面亦取得成績，並稱「減債工作仍有一段路要行」，正把握市況改善及息口下行而加快銷售，同時繼續減低營運開支及資本支出。對於旗下機場11 SKIES項目的安排，她指不回應市場傳聞，該集團一直與機管局進行磋商，目前沒有事項可交代。

總債務減17億元

至於減債工作，她稱，期內較融資成本已按年減少約6億元，平均利率減少80點子，至3.9%。她指出，上半年度總債務已17億元，而淨債務有所上升，主要由於物業銷售入帳時間延後，以及受合資物業償還建築債款等因素影響。

未有進一步債務置換計劃

新世界在去年12月完成約200億元的永續債及票據置換，令相關未償付的本金減少約91億元，同時令股東權益增加約87億元。劉富强指出，目前未有進一步債務置換的計劃，但繼續不派發永續債的利息，強調是一向遵守財務義務、監管要求及合約內容，目前該集團正以減低整體債務為首要目標。

下半財年推1300伙

新世界物業發展主管薛南海表示，下半財年樓盤貨量充足，在本港將合共推售超過1300個單位，包括滶蘊、瑧玥、柏傲莊3期等。他續稱，將於2027財年推出兩個北部都會區的項目及將軍澳百勝角項目，其中北都項目去年已動工。

淨負債比率仍微升 總債務金額減少

截至去年底，新世界淨負債比率為59.7%，較半年前仍升1.6個百分點；綜合債務淨額1227.2億元，仍增加2.2%。但該集團指，目前總債務約為1443億元，已在期內減少約17億元；並指可動用資金合共約374億元，包括現金及銀行結餘約215億元及可動用的銀行貸款約159億元。

該集團指出，期內繼續嚴格控制資本支出、一般行政及其他營運費用，令這些資本支出按年分別減少29%及18%。

半年合約銷售138億 超出全年目標一半

期內收入83.9億元，減少50%，主要由於建築收入減少，以及中國內地物業交付減少。來自物業發展項目及資產出售的應佔合約銷售合共約為138億元，超出全年目標270億元的一半，當中香港應佔合約銷售約為103億元，主要來自住宅項目，包括滶晨、瑧博、柏蔚森、天瀧、柏傲莊、皇都及天御出售等。