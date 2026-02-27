先正達傳次季來港申上市 集資780億 料成7年最大新股
中國中化旗下農業科技公司先正達再傳出上市消息，路透引述知情人士指，先正達計劃今年第二季度提交最多集資100億美元（約780億港元）的香港上市申請，另視乎市況，目標第四季度開始招股。若事成，該公司有望成為今年本地新股「集資王」，更有機會是自阿里巴巴（9988）於2019年上市集資1012億元以來，本港最大型的新股。
報道提及，該公司對提交招股書時間表或上市時間不予置評，發言人表示將持續根據市況及其他相關因素，評估資本市場策略，以符合股東的最大利益，又強調將在時機成熟時，重返資本市場。先正達已選定中金和高盛作為主承銷商，美銀、中信証券和瑞銀亦有份參與。
曾傳考慮在瑞士和香港雙重上市
此前，彭博報道，先正達可能考慮在瑞士和香港雙重上市，故籌備時間或較長。先正達於2024年傳出因市場波動，而撤回集資650億元人民幣的內地上市計劃。
翻查資料，先正達原本在2021年申請在上交所科創板上市，原定在2023年3月參與上市聆訊，但於前一日被上交所取消。當時傳出中國監管機構憂慮先正達的上市規模太大，將會對A股市場的流動性造成壓力。而在2023年5月，先正達發公告指，中國全面實行股票發行註冊制正式實施，認為公司更適合在全面註冊制下的上交所主板上市，故決定撤回科創板上市申請，並提出主板上市申請。
