字節跳動旗下懂車帝據報擬來港上市 最多集資117億元
更新時間：15:13 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-27 HKT
彭博引述知情人士報道，內地汽車訊息及交易平台北京懂車帝科技有限公司（簡稱「懂車帝」）正考慮最快今年來港進行首次公開招股(IPO)。
知情人士指，懂車帝正尋求聘請銀行協助潛在的股票發行，可能集資10億至15億美元（約78億至117億港元）。
懂車帝2023年從字節跳動有限公司分拆出來。報道指，該公司2024年曾集資約6億美元，當時估值近30億美元，投資者包括General Atlantic、紅杉中國、KKR & Co.和高榕創投。
懂車帝成立於2017年，其競爭對手包括汽車之家（2518）、易車等。
