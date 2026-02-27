港科技股2月挫一成 創兩年以來最差 「大空頭」Burry嘆：騰訊5年零回報

港股科技股在馬年開局不佳，恒生科技指數本月累跌約一成，創自2024年1月以來最大單月跌幅。不僅內地資金大手減持，就連曾看好中國科技巨頭崛起的電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry，亦在社交平台X發文感嘆，騰訊（0700）過去5年股價原地踏步，與美股科技巨頭形成強烈對比。

北水兩日沽逾110億 百度單月挫兩成

據彭博報道，受業績疲弱及缺乏北水支持拖累，恒生科技指數目前深陷熊市，較去年10月高位累挫近23%。市場對中國互聯網巨頭的熱情冷卻，主要因為估值偏高、競爭加劇，而不斷蠶食企業利潤。同時，越來越多投資者轉投晶片製造商及AI初創企業，這股換馬潮令大型科網股受壓。

數據顯示，內地投資者今日（27日）通過港股通淨賣出74億港元，連同前一日的40億港元，兩日合共走資逾114億港元，創下自去年8月以來最大規模流出。個股方面，百度（9888）成重災區，因核心廣告及AI業務疲弱，本月股價已累瀉逾19%。市場正屏息以待京東（9618）及嗶哩嗶哩（9626）下周公布業績，以尋找更多行業前景的線索。

胤源世創家族辦公室第一副總裁Ravi Wong表示，市場正從不惜代價的增長模式，轉向追求盈利能力和現金流，從而懲罰那些虧損或毛利率偏低的公司。他指出，由於 AI 投資拖累和成本壓力，加上競爭加劇令邊際增長更為困難，恒生科技指數正面臨盈利方面的憂慮。

Burry：港股巨頭崛起 指數卻低於07年

面對港股科網股的頹勢，著名對沖基金經理Michael Burry在X發文，直指港股存在結構性問題。他指出，過去10年，Netflix、博通（AVGO）及騰訊的收入均增長4.5至5倍，但回報卻相差甚遠。他稱，博通和Netflix一直領跑，但騰訊過去5年的回報率幾乎剛好是0%。

他更表示，這就是問題所在。所有香港的大型科技股自2007年以來變得龐大，但恒指今天約在27,000點水平，仍比2007年低15%。

中國發展的動力源於人性

另外，Burry貼出其2005年撰寫的投資者信件，當年他已預言中國將湧現具全球競爭力的企業。他在信中憶述與前國民黨主席連戰之子連勝文的對話，連勝文稱，中國發展的動力在於人性，「當你給貧窮的人機會，他們會拼命工作。」

Burry當年的信件亦表示，這是一股推動中國發展的真正力量，即使寬鬆的信貸環境可能導致產能過剩及嚴厲修正，但資本主義的洗禮讓大量中國企業家及工人經歷磨練，其中不乏具備街頭智慧的高管人才正在脫穎而出，最終將誕生具全球競爭力的中國企業。