恒指高開66點 藥明彈近半成 滙豐友邦升逾1%｜港股開市
更新時間：09:27 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:27 2026-02-27 HKT
英偉達大跌拖累美股科技股，三大指數周四個別發展，納指曾瀉2%，道指一度倒跌。道指收市升17點或0.03%，報49499點；標指跌37點或0.54%，報6908點；納指跌273點或1.18%，報22878點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.78%，報7411點。
英偉達大跌半成，有統計指這是英偉達連續第三次在發佈勝市場預期的業績後下跌。晶片同業亦下挫，美光、博通、AMD均跌逾3%。
恒指今早高開66點，開報26447點。科網股個別發展，美團（3690）升0.68%；騰訊（700）跌0.29%；小米（1810）跌0.79%；阿里巴巴（9988）無升跌。
百度（9888）跌1%，其去年第四季經調整利潤按年跌41.8%，但好過預期。周大福創建（659）半年純利13.34億元，按年增15.3%，股價低開1.2%。
滙豐（005）、友邦（1299）齊升1.2%。藥明生物（2269）反彈4.8%。
北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股73.66億港元。美團(3690)、東方電氣(1072)、小米(1810)分別獲淨買入3.11億港元、1.25億港元、1,835萬港元；中國海洋石油(883)、阿里巴巴(9988)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出8.94億港元、8.88億港元、6.25億港元。
