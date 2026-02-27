恒指半日升197% 新地飆6.8% 新世界升2.7% ATM升1至2.8%｜港股開市

恒指今早高開66點後反覆向上，最多升225點，高見26606點；中午收報26578點，升197點或0.75%，成交額1,218.27億元。科指半日升52點或1.03%，報5162點。

新地（016）半日大升6.8%，中午收報145.6元。新地昨日公佈半年基礎溢利升16.7%，中期息派98仙，按年增3%；績後獲里昂、高盛、花旗上調目標價，分別上望148元、164元、168元。

其他本地地產股亦造好，新世界（017）升2.76%；長實（1113）升1.95%；恒地（012）升1.22%。

長和（001）下跌2.39%，為表現最差藍籌，該公司昨晚發通告，表示隨著巴拿馬政府代表強行進入及接管碼頭，旗下巴拿馬港口公司（PPC）的特許經營權，已在本月23日被視為終止。

科網股普遍上升，騰訊（700）升2.83%；美團（3690）升2.05%；阿里巴巴（9988）升1.04%；網易（9999）升2.8%；百度（9888）及京東（9618）齊升約0.7%；小米（1810）逆市跌0.34%。

———

0930：英偉達大跌拖累美股科技股，三大指數周四個別發展，納指曾瀉2%，道指一度倒跌。道指收市升17點或0.03%，報49499點；標指跌37點或0.54%，報6908點；納指跌273點或1.18%，報22878點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.78%，報7411點。

英偉達大跌半成，有統計指這是英偉達連續第三次在發佈勝市場預期的業績後下跌。晶片同業亦下挫，美光、博通、AMD均跌逾3%。

恒指今早高開66點，開報26447點。科網股個別發展，美團（3690）升0.68%；騰訊（700）跌0.29%；小米（1810）跌0.79%；阿里巴巴（9988）無升跌。

百度（9888）跌1%，其去年第四季經調整利潤按年跌41.8%，但好過預期。周大福創建（659）半年純利13.34億元，按年增15.3%，股價低開1.2%。

滙豐（005）、友邦（1299）齊升1.2%。藥明生物（2269）反彈4.8%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股73.66億港元。美團(3690)、東方電氣(1072)、小米(1810)分別獲淨買入3.11億港元、1.25億港元、1,835萬港元；中國海洋石油(883)、阿里巴巴(9988)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出8.94億港元、8.88億港元、6.25億港元。